10 Jahre Finanzkrise: Wie der US-Immobilienmarkt eine Weltwirtschaftskrise auslöste

Vor zehn Jahren befand sich die UBS in Not. Durch ihr starkes Amerika-Engagement war die Grossbank in den Strudel der Hypothekenkrise in den USA geraten. Am 16. Oktober 2008 gaben die Eidgenossenschaft und die Schweizerische Nationalbank (SNB) den historischen Entscheid bekannt, die kriselnde UBS per Notrecht retten zu wollen. Eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse von damals:

Ab 2007: Die Stagnation und der Rückgang der Wohnimmobilienpreise in den USA erhöhen die Ausfallrate bei Hypothekarkrediten im Subprime-Bereich, also auf Ausleihungen an Kreditnehmer mit geringer Bonität. Die Kurse der am niedrigsten bewerteten Tranchen dieser Wertpapiere beginnen im Frühjahr und Frühsommer zu fallen. Als nächstes folgen die höher eingestuften Tranchen.

Mai 2007: Die UBS integriert ihren Hedgefonds Dillon Read Capital Management wieder in ihre Investmentbank, nachdem diese erste Verluste auf dem US-Hypothekenmarkt erlitten hat.

Juli 2007: Abrupter Abgang des UBS-Chefs Peter Wuffli. Der Verwaltungsrat entbindet den Konzernchef per sofort von allen seinen Ämtern und ersetzt ihn durch Marcel Rohner.

August 2007: Die SNB schreibt in ihrem Bericht zur Finanzstabilität: "Die Vertrauenskrise an den Geld- und Interbankenmärkten hat eingesetzt und die Liquidität versiegt in vielen Märkten"

Oktober 2007: Die Bank mit den drei Schlüsseln im Logo erleidet im dritten Quartal einen Verlust von 830 Millionen Franken, der hauptsächlich auf Wertberichtigungen auf Subprime-Wertpapiere bei der Investmentbank zurückzuführen ist.

Dezember 2007: Die UBS gibt eine weitere Wertberichtigung über 10 Milliarden US-Dollar auf ihren Risikopositionen bekannt. Gleichzeitig nimmt sie 13 Milliarden Franken an frischem Kapital auf. Davon stammen elf Milliarden vom Singapurer Staatsfonds GIC.

Februar 2008: Das Geschäftsjahr 2007 endet für die UBS mit einem Verlust von 4,4 Milliarden Franken. Allein im vierten Quartal summierte sich aufgrund von Verlusten im Investmentbanking ein Fehlbetrag von 12,5 Milliarden, weil der Wert von Positionen im amerikanischen Wohnungsmarkt um 13,7 Milliarden Dollar nach unten korrigiert werden mussten. Das Unternehmen spricht vom "schwierigsten Jahr seiner Geschichte".

April 2008: Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel verzichtet an der Generalversammlung auf die Kandidatur für eine Wiederwahl. Sein Nachfolger wird der Chefjurist Peter Kurer. Die Aktionäre segnen zudem eine weitere Kapitalerhöhung von 15 Milliarden Franken ab.

Mai 2008: UBS verkauft Subprime-Vermögenswerte im Wert von 15 Milliarden Dollar an den US-Fonds Blackrock. Das erste Quartal endete mit einem Nettoverlust von 11,5 Milliarden Franken, weil auf die toxischen Papiere aus den USA eine weitere Wertminderung von rund 19 Milliarden Dollar nötig wurde.

August 2008: Im zweiten Quartal konnte der Nettoverlust dank einer bedeutenden Steuergutschrift auf 358 Million Franken begrenzt werden. Die Wertminderungen auf Risikopositionen, erneut hauptsächlich im dem US-Immobilienmarkt erlitten, liegen bei 5,1 Milliarden Dollar.

15. September 2008: Lehman Brothers meldet Konkurs an und bringt die Finanzmärkte in Aufruhr. Die UBS gibt an, den grössten Teil ihrer Positionen gegenüber der US-Investmentbank geschlossen zu haben.

16. Oktober 2008: Der Bundesrat, die SNB und die Eidgenössische Bankenkommission EBK kündigen einen Rettungsplan zur Rekapitalisierung der UBS und zur Beseitigung ihrer toxischen Vermögenswerte an. Der Bund stellt 6 Milliarden Franken in Form einer Wandelanleihe zur Verfügung, und die Gruppe kann bis zu 60 Milliarden Dollar an illiquiden Wertpapieren an den sogenannten Stabsfund transferieren, eine von der SNB verwaltete Spin-off-Bank.

November 2008: Die UBS erzielt trotz einer weiteren Wertminderungen von 4,4 Milliarden Dollar im dritten Quartal einen Gewinn von 296 Millionen Franken.

Dezember 2008: Die Bank überweist eine erste Tranche an giftigen Vermögenswerten in Höhe von 16,4 Milliarden Dollar an den Stabfund. Am Ende werden es 38,7 Milliarden sein. Das Geschäftsjahr 2008 schliesst die UBS mit einem Verlust von 21,3 Milliarden Franken.

(Quellen: SNB, UBS, Bundesrat)