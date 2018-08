Wettbewerb Wir verlosen 3x2 erste Kategorie Tickets für "Grease - Das Musical" 9. September 2018, Olma Halle St. Gallen

Das erfolgreichste Musical der Welt in einer neuen sensationellen Produktion.

"You’re The One That I Want“, „Grease Is The Word“, „Summer Nights“, „Sandy“ – das ist Grease, das Kultmusical mit einer der schönsten

Rock´n´Roll-Lovestorys der Welt. Romantisch, sentimental, herrlich selbstironisch, energiegeladen und rasant: Seit Anfang der 90-er Jahre wird das Grease-Revival des Meisterregisseurs David Gilmore am Londoner West-End und in Grossbritannien ohne Unterbrechung aufgeführt und von Publikum und Presse gleichermassen euphorisch gefeiert. Bis heute gilt diese Inszenierung als erfolgreichste Grease-Produktion aller Zeiten, sogar weltweit.

