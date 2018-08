Wettbewerb Wir verlosen 2 x 2 Meet'n'Greet mit Bligg inkl. Ticket für das Summerdays Festival am Samstag 25. August 2018, Arbon Seepromenade

2018 steht in Arbon ein Jubiläum an: Das SummerDays Festival am Bodenseeufer findet zum 10. Mal statt. In der einzigartigen Atmosphäre wird wieder ein bunter Mix aus Classic Rock, Popgrössen und nationalen Stars geboten.

Nach einer längeren Konzertpause tritt auch Bligg endlich wieder auf. Mitdabei hat er natürlich sein neues Album «KombiNation». Mit diesem lässt er seine legendäre Fabulierlust, Erzählkunst und musikalische Kombinierfreude wieder freien Lauf. Und was auch nicht fehlen darf sind seine Hits wie «Rosalie», «Manhattan» oder «MundART».

Sie wollten Bligg schon immer einmal persönlich begegnen? Dann ist das Ihre Chance: Wir schicken zwei von Ihnen mit Begleitperson ans Meet’n’Greet mit Bligg! Treffen Sie ihn exklusiv backstage am Samstag am SummerDays Festival in Arbon.