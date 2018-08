Wir verlosen 10x2 2-Tagespässe für das Summerdays Festival 25. + 26. August 2018, Arbon Seepromenade

2018 steht in Arbon ein Jubiläum an: Das SummerDays Festival am Bodenseeufer findet zum 10. Mal statt. In der einzigartigen Atmosphäre wird wieder ein bunter Mix aus Classic Rock, Popgrössen und nationalen Stars geboten. Mit etwas Glück sind Sie dabei.