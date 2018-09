Wettbewerb Bald wieder FCL-Fanbank-Plätze zu gewinnen! Freuen Sie sich auf die nächsten Monate! Dann gibt es wieder regelmässig Plätze auf der Fanbank am Spielfeldrand zu gewinnen. LZ

Verfolgen Sie ausgewählt Heimspiele des FCL unmittelbar am Spielfeldrand. Sie und Ihre Begleitung erhalten eine Führung durch das Stadion und verpflegen sich an den Ess- und Getränkeständen kostenlos (1 alkoholfreies Getränk und 1 Bratwurst).



Anschliessend an das Spiel treffen Sie noch einen FCL-Spieler bei einem Meet & Greet. So nah waren Sie noch nie an den Profis!



Demnächst werden die begehrten Fanbank-Plätze wieder an dieser Stelle verlost.