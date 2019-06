Wussten Sie das? Zehn skurrile Fakten über die Queen

Am Samstag feierte die Queen ihren 93. Geburtstag offiziell – mit der Königsfamilie und dem Volk. Und dies, obwohl sie eigentlich schon am 21. April 2019 Geburtstag hatte. Woher die Tradition kommt und was Sie sonst noch Skurriles über Her Royal Highness wissen sollten.