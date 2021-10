Mann in Florida fängt Alligator mit Mülltonne ein

In Adiletten und mit einer fahrbaren Mülltonne: Ein unerschrockener Hausbesitzer im US-Bundesstaat Florida hat in seinem Vorgarten einen Alligator eingefangen. Das Video der aussergewöhnlichen Aktion begeistert derzeit das Internet und feiert den «Reptilien-Dompteu»r in Hausschuhen für seinen Mut.