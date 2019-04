Video Soll die Schweiz die Zeitumstellung abschaffen? Ein überparteiliches Komitee will die Zeitumstellung abschaffen. Die Initianten beginnen nun mit der Unterschriftensammlung.

(sda) Die Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Zeitumstellung» will in der Schweiz die «Normalzeit »beibehalten. Hinter dieser Forderung steht ein überparteiliches Komitee. Bergbauer Armin Capaul, Vater der Hornkuh-Initiative, und SVP-Nationalrätin Yvette Estermann haben am Samstag ihre Argumente vorgelegt. Sie beginnen nun mit der Unterschriftensammlung.