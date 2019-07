Video

Eidgenössisches Schwingfest in Zug: So sieht das Gelände von oben aus

Vom 23. bis 25. August 2019 ist es soweit: Zum dritten Mal in der Geschichte findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug statt. Seit dem 6. Mai sind die Tiefbauarbeiten im Gange, jetzt wird die Arena aufgebaut. Die in Hexagonform angeordnete Tribüne der Arena bietet 56'500 Personen Platz. Das Festareal umfasst 33 Hektaren. Drohnenbilder von Keystone-SDA zeigen, wie das Gelände von oben aussieht.