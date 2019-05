Öffnung der Urner Pässe verschoben: Schneeräumung läuft auf Hochtouren

Öffnung der Urner Alpenpässe verzögert sich wegen schlechten Wetters

Der Klausenpass kann am kommenden Freitag noch nicht für den Verkehr freigegeben werden. Ebenfalls später als geplant erfolgen die Teilöffnungen am Furka- und am Sustenpass. Der Gotthardpass soll vor Auffahrt geöffnet werden.