Schaulustige erleben die Mondfinsternis in Luzern

Zahlreiche Schaulustige haben am Freitagabend am Vierwaldstättersee in Luzern die Mondfinsternis beobachtet. Mit Teleskopen des Verkehrshaus-Planetariums konnten sie den seltenen Vorgang verfolgen. Die Besucher und Besucherinnen waren begeistert und beeindruckt.