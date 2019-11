Video

«Er drehte sich um und schoss auf mich. Dann richtete er sich selbst»

Beinahe alle zwei Wochen stirbt in der Schweiz eine Frau, weil sich von ihrem Partner umgebracht wird. Auch Esther G. sollte sterben. Doch sie hatte einen Schutzengel: Ihr Partner schiesst mitten in der Nacht auf sie – verfehlt ihr Herz aber um zwei Zentimeter. Die 47-Jährige überlebt den Tötungsversuch ihres Partners schwer verletzt. Im TalkTäglich spricht sie über die Tat und warum ihr Leben nie mehr so sein wird wie vorher.