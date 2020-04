Einmal zwischen Vadians Füssen durch: St.Galler zeigen spektakuläre Drohnenaufnahmen der Stadt während des Lockdowns

Die Innerrhoder Regierung will noch dieses Jahr ein Drohnenverbot über dem Alpstein aussprechen. Ennet der Grenze zum Kanton Appenzell Ausserrhoden gibt es bereits eine derartige Flugverbotszone. Rund um die Schwägalp müssen Drohnen wegen einem sogenannten Jagdbanngebiet am Boden bleiben. Abgesehen davon existieren Drohnenverbotszonen in der Ostschweiz vor allem rund um Flugplätze. So dürfen in einem Abstand von fünf Kilometern weder Drohnen noch Modellflugzeuge abheben. Die schärfsten Restriktionen greifen entlang des Bodenseeufers. Von Frasnacht bis Rheineck müssen sich Drohnenpiloten zurückhalten. Rund um den Flugplatz Altenrhein gilt ebenfalls ein Flugverbot. In der sogenannten Kontrollzone der Anflugsschneise dürfen Drohnen nicht höher als 150 Meter steigen. Wegen Wasser- und Zugvogelreservaten sind Drohnenflüge über dem See bei Steinach Rorschach und Staad untersagt. Drohnenpiloten, die sich nicht an die Regeln halten, nehmen eine Busse in Kauf. (nh/lex)