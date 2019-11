Zwei Medaillen für den Thurgau an der Para-Leichtathletik-WM: Gold für Catherine Debrunner – Silber für Marcel Hug

An der Para-Leichtathletik-WM in Dubai sorgte Catherine Debrunner am 3. Wettkampftag für eine kleine Sensation. Die 24-jährige Thurgauerin gewann Gold über 400 m. 800-m-Titelverteidiger Marcel Hug wurde Zweiter hinter Weltrekordhalter Daniel Romanchuck (USA).