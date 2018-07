Die Queen empfängt US-Präsident Donald Trump

US-Präsident Donald Trump und seine Gattin Melania sind am Freitag von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen worden. Die ganz in Blau gekleidete 92-jährige Monarchin musste einige Minuten in der prallen Sonne auf das Präsidentenpaar warten. Dann hörten die drei Seite an Seite die US-Nationalhymne.