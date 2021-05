Der eine grillt, der andere kocht – zusammen ergibt das ein feines Menu. Aber auch wenn sich Bligg und Marc Sway musikalisch zusammentun, entsteht Gutes. Aktuell sind sie als «Blay» in ihrem Blaymobil unterwegs durch die Schweiz und besuchen ihre Fans. Wie sich für die beiden Musiker das Camperleben mit all seinen Herausforderungen anfühlt und wie die beiden auf so engem Raum klarkommen, erfährt Patricia Boser in "Lifestyle".