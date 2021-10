Altstätten Schützenverein Hub-Hard feiert Saisonabschluss: Willi Kobler zum dritten Mal in Folge Jahressieger Der Schützenverein Hub-Hard hat zum Abschluss der Saison 2021 gleich sechs Mitglider gekürt. Dabei war auch ein alter Bekannter unter den Siegern.

Die Sieger des SV Hub-Hard (von links): Willi Kobler, Nachdoppelstich und Jahresstich Gruppe 1; Martin Kobler, 40 Jahre Aktuar; Ruedi Dietschi, Juxstich; Elmar Kobler, Seriestich; Flavia Langenegger, Jahresstich Gruppe 2, und Niklaus Wenk, Gabenstich. Bild: sti

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Schützenvereins Hub-Hard zum Abschluss der Saison 2021. Präsident Willi Kobler freute sich, die aktiven Mitglieder vollzählig willkommen zu heissen. Die Resultate der vier Stiche führten beim Endschiessen und beim Absenden zu viel Spannung. Besonders geehrt wurde der zurückgetretene Aktuar Martin Kobler für 40 Jahre Vorstandsarbeit.

Pandemie hat Schützenkalender durcheinander gebracht

Der SV Hub-Hard beendete im September die aktive Saison mit dem Endschiessen. Das Absenden war der Lohn für die erlangten Resultate. Gespannt erwarteten die Schützen die Rangverkündigungen. Der prächtige Gabentempel liess keine Wünsche offen.

Die Pandemie hat auch 2021 den Schützenkalender durcheinandergebracht. Anfangs fielen einige traditionelle Wettkämpfe aus. Auch der Jahreshöhepunkt, das Eidgenössische Schützenfest von Luzern, musste dezentral in den Ständen ausgetragen werden. Dennoch überwog die Freude, dass trotz den Erschwernissen das Hobby Schiesssport ausgeübt werden konnte.

Der Gabenstich war sehr eng. Mit 57 Punkten gewann Niklaus Wenk. Ein Spitzenresultat erzielte beim Seriestich Elmar Kobler mit 561 von möglichen 600 Punkten. Eine Besonderheit war der Juxstich, wobei das persönliche Resultat vom Feldschiessen erreicht werden musste. Ruedi Dietschi war am treffsichersten; er erzielte sein persönliches Resultat (63 Zähler) dreimal punktgenau. Im Nachdoppel zählten die besten zehn Schüsse auf die Scheibe A100. Diesen Stich gewann Willi Kobler mit 972 Punkten deutlich.

Martin Kobler übergibt Amt als Aktuar nach 40 Jahren

In der Gruppe 1 gab es elf gewertete Resultate und am Ende gab ein einziger Punkt der Ausschlag für den Sieg von Willi Kobler. Beim Endschiessen, das auf hohem Niveau stattfand, gab es da und dort Überraschungen. Zwölf Schützen beendeten das Jahresprogramm. In der Gruppe 2 siegte Flavia Langenegger mit 776 Punkten vor Julian Bochmann mit 745. Die beiden steigen auf das nächste Jahr hin in die Gruppe 1 auf, aus der Markus Kobler und Sven Kobler in die Gruppe 2 absteigen.

An der HV im Juni übergab Martin Kobler nach 40 Jahren als Aktuar das Amt in jüngere Hände. Sein Nachfolger wurde Julian Bochmann. Der umsichtige Schaffer Martin Kobler hat in den 40 Jahren Vorstandsarbeit viel mitgestaltet, etwa das 100-Jahr-Jubiläum im 1982 oder 1997 den Wechsel vom idyllischen Feldstand am Dürrenbach zur modernen Anlage Hädler in Altstätten. Präsident Willi Kobler dankte dem scheidenden Aktuar mit einem Präsent.

Den Schützen ist die Pflege der Kameradschaft immer wichtig. So gab es beim Abschluss eine Schätzfrage und einen Lottomatch im Rahmen des geselligen Abends. Damit die Schützen im Winter nicht auf ihr Hobby verzichten müssen, haben alle jeweils am Mittwochabend die Gelegenheit, in der 10-m- Schiessanlage Hädler zu trainieren. Der Luftgewehrabend findet am 5. Januar 2022 statt. (sti)