Touristen drehen Porno in Tempelanlage in Myanmar Ein Touristen-Paar hat in einer Tempelanlage in Myanmar ein Sex-Video gedreht – und damit Empörung erregt.

Heissluftballone fahren über die historische Königsstadt Bagan, in der das italienische Paar Sex hatte. (Archivbild) AP Photo/Thein Zaw

(dpa) In dem 12-minütigen Film sind die 23-Jährigen in der historischen Königsstadt Bagan beim Geschlechtsverkehr zu sehen. Das nach eigenen Angaben aus Italien stammende Paar hatte das Video selbst auf einer Porno-Plattform veröffentlicht, nun tauchte das Video in den sozialen Netzwerken des südostasiatischen Landes auf und wurde dort scharf kritisiert.

«Ich bin nicht prüde», schrieb ein Nutzer, «aber das ist falsch.» Andere bezeichneten das Video als «beleidigend» und forderten eine Haftstrafe für das Paar. Bis Freitagnachmittag wurde der Film mehr als 286'000 Mal aufgerufen.

Das Welterbekomitee der Unesco hatte Bagan mit seinen mehr als 2000 Tempeln im vergangenen Jahr zum Welterbe erklärt. Im mehrheitlich buddhistischen Myanmar gelten strenge Gesetze gegen Religionsbeleidigung. 2015 wurde ein Barbesitzer aus Neuseeland in Myanmar zu zehn Monaten Zwangsarbeit im Gefängnis verurteilt, weil er zu Werbezwecken ein Foto von Buddha verwendet hatte, auf dem der Religionsstifter Kopfhörer trägt.