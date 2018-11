Luzerner verpasst Sieg bei «Switzerland's Next Topmodel» Der 26-jährige Luzerner Sandro stand am Freitag im Finale von «Switzerland's Next Topmodel» und schaffte es auf Rang 3. Der Sieger kommt aus Biel.

Sandro hat es bis ins Finale geschafft. (Bild: Copyright: ProSieben Schweiz)

Nun steht der Sieger Fest: Der 19-jährige Bieler Saviour ist Switzerland's Next Topmodel. Auf Rang zwei geschafft hat es Model Marion aus dem Aargau. Der Luzerner Kandidat Sandro belegte den dritten Platz. Das Finale der Casting-Show ging am Freitag in der Zürcher Maag-Halle über die Bühne. (ast)