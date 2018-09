Gesperrte Strassen wegen Sturm und Brandruine in Zürich

In der Stadt Zürich ist am Sonntagabend ein Teil des Bahnhofquais vorsichtshalber für den Verkehr gesperrt worden. Gründe waren der Sturmwind und die einsturzgefährdete Brandruine in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofes.