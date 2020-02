Video DJ Antoine: «Beim ersten Sex störte die Mutter» Im neuen Mini-Format «Boser intim» überrascht Patricia Boser ihre «Lifestyle»-Gäste mit direkten, knackigen und sehr persönlichen Fragen. In der ersten Folge steht DJ Antoine Red und Antwort.

Er zelebriert seinen Lifestyle in den sozialen Medien, trägt Luxuslabels und hochkarätigen Schmuck, fährt Rolls Royce und trinkt am liebsten Champagner – und zwar seinen eigenen. DJ Antoine weiss, wie schönes Leben geht. Dennoch ist nicht immer alles in seinem Leben perfekt. In «Boser intim» spricht der DJ mit Moderatorin Patricia Boser über sein missglücktes erstes Mal und darüber, wie er seinem Sohn in der Öffentlichkeit die Schamröte ins Gesicht treibt.