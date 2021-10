Altstätten Stadt stimmt über 9-Millionen-Kredit zum Ausbau des Glasfasernetzes ab Das Baugebiet der Stadt Altstätten soll flächendeckend mit Glasfaser erschlossen werden. Am 28. November kommt dafür ein Kredit über 9,1 Millionen Franken zur Abstimmung.

Die Stadt Altstätten will ihr Glasfasernetz in den Bauzonen flächendeckend ausbauen. Bild: gk

Die Technischen Betriebe der Stadt Altstätten beabsichtigen, den 2015 begonnen Ausbau des Glasfasernetzes fortzusetzen und die Bauzonen von Altstätten, Lüchingen, Hinterforst, Lienz und Plona als Gesamtausbau bis Ende 2026 zu erschliessen. Die Technischen Betriebe sind für die Finanzierung, den Bau und Betrieb sowie für den Unterhalt und die Erweiterung des Glasfasernetzes zuständig.

«Mit dem Glasfasernetz Altstätten, in der Technologie Fibre to the Home (FTTH), realisiert die Stadt Altstätten eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur für die kommenden Jahrzehnte als wichtigen Standortvorteil für Unternehmen und Private», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Bevölkerung, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe würden damit ein annähernd flächendeckendes und offenes Datennetz als Grundlage für attraktive Telekommunikationsangebote und künftige Dienste im Zusammenhang mit den Entwicklungen der Digitalisierung erhalten.

Zusammenarbeit mit Telekomanbietern

Die Technischen Betriebe Altstätten sind Kabelnetzpartnerin des regional tätigen Verbundes Rii Seez Net. Rii Seez Net ist ein etablierter Telekomanbieter und bedient in Altstätten aktuell rund 3500 Kundinnen und Kunden mit TV, Internet, Telefonie und weiteren Diensten. Die Technischen Betriebe sind als Kabelnetzpartnerin von Rii Seez Net auch in Zukunft aktiv auf dem Glasfasernetz tätig.

Das Glasfasernetz Altstätten wird nebst dem regionalen Rii Seez Net auch weiteren, national tätigen Telekomanbietern zur Verfügung stehen. Dies sei sowohl aus volkswirtschaftlichen Gründen sinnvoll als auch zur Finanzierung der beträchtlichen Investitionen. Bei einem parallelen Glasfasernetzausbau würden deutlich höhere Gesamtkosten entstehen, die durch die Telekomanbieter und letztlich durch die Kundinnen und Kunden zu tragen wären. Der Stadtrat Altstätten hat sich daher entschlossen, das Glasfasernetz Altstätten weiteren Anbietern zur Verfügung zu stellen und entsprechende Vorverträge und Verträge unterzeichnet.

Finanzierung ist nicht steuerwirksam

Die Bruttoinvestitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes von 9,1 Mio. Franken gehen zulasten der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Altstätten, Sparte Kommunikation (Gemeinschaftsantenne). Sie sind gemäss Mitteilung der Stadt nicht steuerwirksam.

Am Mittwoch, 10. November, findet im Sonnensaal in Altstätten eine Informationsveranstaltung über den Ausbau des Glasfasernetzes statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für den Zutritt ist ein gültiges Covidzertifikat nötig. (gk)