Altstätten «Mehr teilnehmende Mannschaften als vor zwei Jahren»: 22 Mannschaften kickten auf dem Sportplatz Grüntal bei bestem Wetter Am Schülerturnier CS-Cup, das letztes Jahr abgesagt wurde, konnten alle Herbstturniere durchgeführt werden.

2 Bilder 2 Bilder 9.Klasse: Kleewies Diepoldsau (gelb) gegen OZ Montlingen. Altstätter Duell im Turnier der Achtklässlerinnen: Schulhaus Wiesental (grün) gegen Schulhaus Feld. Bild: PD

Auf dem Sportplatz Grüntal in Altstätten kickten gestern die Acht- und Neuntklässlerinnen um den Einzug in den Kantonalfinal und auf der Degern in Au bestritten die Siebtklässlerinnen die Rheintaler Quali. Insgesamt standen auf den beiden Sportplätzen 22 Teams aus dem Gebiet zwischen Rüthi und Au.

Der Diepoldsauer Markus Stark, der den CS-Cup im Kanton St.Gallen organisiert, ist erfreut über die Teilnehmerzahlen. Nachdem das Turnier wegen Corona seit Herbst 2019 pausierte, ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler nämlich ungebrochen gross. «Es sind sogar eher mehr teilnehmende Mannschaften als vor zwei Jahren», sagt Stark. Er werde über die Winterpause der Frage nachgehen, inwiefern das mit den verkleinerten Teams (5 statt 6 Feldspieler) zusammenhängt. Woran es liegt, dass alle Turniere durchgeführt wurden, ist klar: an den schönen Mittwochen im September. Die Resultate findet man auf www.cscupsg.ch. (pd)