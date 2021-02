Ticker Jetzt live: Das St.Galler Kantonsparlament startet in die Februarsession – es geht um Härtefallhilfen, ein 120-Millionen-Sparpaket und Stacheldraht als Todesfalle Ab Montagmittag tagt der St.Galler Kantonsrat auf dem Olmagelände. Prägende Themen an der dreitägigen Session sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Kantonsfinanzen und das Jagdgesetz. Auch der Ausstieg aus dem Lockdown dürfte diskutiert werden.

13:33 Uhr

Die SVP befürchtet, dass es bei der Beratung des Härtefallgesetzes zeitlich knapp werden könnte. Vorgesehen ist, dass das Gesetz innert der nächsten drei Tage fertig behandelt und verabschiedet wird. Die SVP will nun, dass die vorberatende Kommission allenfalls Teile des Gesetzes auf die Aprilsession verschieben darf, wie Michael Götte sagt. Über den Antrag dürfte am Dienstag diskutiert werden.

Nun folgen Wahlgeschäfte - Ersatzwahlen in die Finanzkommission und ans Kantonsgericht, sowie die Wahl der Präsidien der kantonalen Gerichte.

13:29 Uhr

Cozzio bedauert, dass er das Parlament wegen der Pandemie nicht zur Präsidentenfeier nach Oberuzwil einladen konnte. Jedoch: «Meine Wohngemeinde und ich haben entschieden, auf die Feier endgültig zu verzichten.» Das Geld werde stattdessen für ein nachhaltiges Projekt in der Gemeinde verwendet.

13:20 Uhr

Bruno Cozzio (CVP), Kantonsratspräsident. Bild: Benjamin Manser

Die Glocke läutet – Kantonsratspräsident Bruno Cozzio (CVP) eröffnet die Session. Er bittet alle Parlamentsmitglieder, die Hygiene- und Distanzregeln einzuhalten. Ob der Kantonsrat im Juni wieder im Regierungsgebäude tagen könne, werde am 15. März entschieden.

13:00 Uhr

Guten Tag! Wir begrüssen Sie zur Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments. Um 13.15 Uhr beginnt die Sitzung. Schon zum fünften Mal tagt der Rat wegen Corona nicht im historischen Kantonsratssaal im Regierungsgebäude, sondern in der Olma-Halle 2.1. Das bisherige Schutzkonzept gilt weiterhin. Unter anderem müssen alle Anwesenden eine Maske tragen, Besucherinnen und Besucher sind nicht zugelassen. Auch die Aprilsession wird auf dem Olma-Gelände stattfinden. Frühestens im Juni könnte das Parlament in die Pfalz zurückkehren - entschieden ist das allerdings noch nicht.

Das St.Galler Kantonsparlament tagt weiterhin in der Olma-Halle. Bild: Benjamin Manser

Die wichtigsten Geschäfte

Die Session startet am Montag mit Wahlen - unter anderen werden die Präsidien der kantonalen Gerichte neu gewählt - und mit zweiten Lesungen. Umstritten ist das Wasserbaugesetz: Die Frage, inwiefern Grundeigentümer sich an den Kosten für Hochwasserschutzprojekte beteiligen müssen, entzweite im vergangenen Herbst den Rat. Die Abschaffung dieser sogenannten Perimeterpflicht scheiterte sehr knapp. Am Montagnachmittag dürfte dieser Punkt erneut diskutiert werden.

Die grossen Brocken der aktuellen Februarsession stehen morgen Dienstag auf dem Programm: Die Ertragsausfälle der Spitäler aus dem Lockdown vom vergangenen Frühling sollen entschädigt werden - es geht um rund 42 Millionen Franken. Weiter wird das Parlament das Härtefallprogramm des Kantons beraten - die Regierung hatte es per Notrecht in Kraft gesetzt, nun ist dafür ein Gesetz nötig. Der Anteil des Kantons an den Hilfsgeldern soll von heute 75 auf maximal 95 Millionen Franken erhöht werden - so schlägt es die vorberatende Kommission vor.

Auch die Frage nach der aktuellen Coronapolitik wird auf den Tisch kommen. Die bürgerlichen Parteien verlangen, dass sich die St.Galler Regierung in Bern für einen baldigen Ausstieg aus dem Lockdown einsetzt. Die CVP-EVP-Fraktion hat dazu eine dringliche Interpellation angekündigt. Falls das Parlament den Vorstoss morgen Dienstag für dringlich erklärt, muss sich die Regierung noch im Lauf der Session dazu äussern.

Die zweite Hälfte des Dienstags wird den Kantonsfinanzen gewidmet sein, sprich dem Aufgaben und Finanzplan 2022-2024. Die Bürgerlichen wollen ein Entlastungspaket im Umfang von 120 Millionen Franken schnüren und den Gürtel beim Personalaufwand enger schnallen. Die Linke wehrt sich dagegen - und schlägt zur Finanzierung der Coronakrise neue Abgaben für Vermögende und Erben vor. Die SVP wird hingegen eine Steuersenkung beantragen.

Am Mittwoch dann steht das Jagdgesetz auf dem Programm, mit der Gesetzesinitiative «Stopp dem Tierleid». Es geht um das Verbot von unnötigen oder gefährlichen Weidezäunen. Zentraler Streitpunkt im Rat wird sein, ob Stacheldraht auf Alpweiden untersagt werden soll.

Ausserdem sind weitere gewichtige Vorstösse traktandiert. So wird das Parlament voraussichtlich über die Abschaffung der «Schwarzen Liste» säumiger Prämienzahler abstimmen. Die SVP will den maximalen Steuerabzug für die Kinderbetreuungskosten, welcher vor kurzem erhöht wurde, wieder senken. Auch liegt ein Vorstoss der Bürgerlichen vor, der verhindern will, dass sich steuerbefreite Organisationen politisch engagieren – eine Nachwirkung des hitzigen Abstimmungskampfs um die Konzernverantwortungsinitiative.