St. Otmars Handballer:

Zwischen Euphorie und Zittern St. Otmar gewinnt in der vierten Runde der NLA bereits zum dritten Mal. Es siegt gegen den BSV Bern letztlich deutlich 34:28. Dank dieses Erfolges schliessen die St. Galler zum Spitzenfeld auf. Fritz Bischoff

St. Otmars Spielertrainer Bo Spellerberg (rechts) führte im Angriff gekonnt Regie. (Bild: Michel Canonica)

Vier Runden sind in der NLA der Handballer gespielt, und vier Teams sind mit je sechs Punkten gleichauf an der Spitze der Tabelle. Seit gestern und dem 34:28-Sieg gegen Bern darf sich auch St. Otmar zu den Spitzenmannschaften zählen. Es war ein hartes Stück Arbeit, das die

St. Galler zu verrichten hatten, ehe ihr dritter Saisonsieg feststand. Wohl ­lagen die Gastgeber nie im Rückstand und mussten den Bernern lediglich beim 1:1 und 2:2 den Gleichstand zugestehen, doch es bedurfte einer aufopfernden und kämpferischen Leistung bis in die Schlussminuten, ehe sich Erleichterung breitmachen konnte.

Während der ganzen Partie war es Otmar nie gelungen, einen vorentscheidenden Abstand zwischen sich und den Gegner zu legen. «Positiv war aber doch, dass wir uns nie aus der Ruhe bringen liessen. Wir hatten auf alle taktischen Varianten der Berner eine passende Antwort. Dies war schliesslich entscheidend», stellte Frédéric Wüstner fest. Der 26-jährige Vorarlberger war in der Defensive des Heimteams der tonangebende Organisator.

Überragende Leistung von Aurel Bringolf

Hinter der zupackenden Verteidigung hatten die Gastgeber einen Torhüter der Sonderklasse. Aurel Bringolf kam mit seinen 22 abgewehrten Bällen (davon zwei Penaltys) auf eine Quote von fast 50 Prozent. Er war auch in heiklen Situationen, in denen die Partie hätte kippen können, der in der vergangenen Saison noch schmerzlich vermisste Erfolgsfaktor. Die Zusammenarbeit Verteidigung und Torhüter klappte zum Teil sehr gut. «Wir wollten heute unbedingt ein Topteam der Liga schlagen. Nun wissen alle Gegner, womit sie in St. Gallen zu rechnen haben.» Doch diesen Gegnern wird nicht entgehen, dass St. Otmar auch als Heimmacht Schwankungen unterworfen ist, noch Schwachstellen besitzt – aber auch über unbestrittene Stärken verfügt. Eine solche ist bei positivem Spielverlauf die sich ausbreitende Euphorie. So kam das Team von Spielertrainer Bo Spellerberg, der zusammen mit Andrija Pendic im Angriff gekonnt Regie führte, jedoch seine eigene Torgefährlichkeit vermehrt auch zu Abschlüssen nutzen sollte, in der Schlussphase der ersten Halbzeit in einen eigentlichen Spielrausch, der mit den vier Toren Vorsprung (18:14) jedoch schlecht belohnt wurde. So schöpfte Bern in der zweiten Halbzeit wieder Hoffnung, das Geschehen in seine Bahnen lenken zu können. Zu mehr als zum Anschlusstreffer reichte es aber nicht, denn Otmar fand auf die offensive Abwehrarbeit die richtige Antwort.

So agierten die St. Galler in der Schlussphase der Partie fast durchgehend mit sieben Feldspielern. Damit konnte der vorgezogene Verteidiger der Gäste mehr oder weniger neutralisiert werden. Dies war der Schlüssel zum Erfolg, was durch die Wurfquote von über 70 Prozent bestätigt wurde. Ob aller positiver Faktoren und Gefühle wollte Wüstner das Gezeigte aber nicht zu euphorisch sehen. «Es war mit einer tollen Leistung ein Schritt in die richtige Richtung. Wir konnten gute Impulse vermitteln, dürfen die Leistung in ihrer Gesamtheit aber nicht überbewerten.» Im Vergleich zu den ver­gangenen zwei Jahren jedoch ist St. Otmar dank seiner kollektiven und individuellen Fähigkeiten mit Bestimmtheit stärker einzuschätzen. Die Finalrundenqualifikation ist in dieser Saison ganz einfach Pflicht.