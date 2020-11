Zwei weitere FC-Wil-Spieler positiv getestet +++ Mehrere Teammitglieder müssen in Quarantäne +++ Heimspiel gegen Winterthur abgesagt Nach dem Coronafall im FC Wil vom Donnerstag liess sich am Freitag das ganze Team testen. Am späten Freitagabend war das Resultat da: Zwei weitere Spieler sind infiziert. Das Spiel vom Samstag gegen Winterthur ist abgesagt.

Das heute angesetzte Spiel zwischen Wil und Winterthur im Bergholz wird mit grosser Wahrscheinlichkeit verschoben. Bild: PD

Nachdem am Donnerstag ein Spieler des FC Wil positiv auf das Coronavirus getestet und sofort isoliert worden war, liess der Klub am Freitag sämtliche übrigen Kadermitglieder und den Staff testen. Was der Klub befürchten musste, ist eingetreten. Am späten Freitagabend wurde bekannt, dass sich mittlerweile zwei weitere Spieler mit dem Virus infiziert haben. Der kantonsärztliche Dienst entschied, dass mehrere Spieler der ersten Mannschaft in eine Quarantäne müssen, wie der FC Wil mitteilt. Die Dauer dieser Quarantäne steht noch nicht fest.

SFL entschied am Samstag über Spielabsage

Aufgrund der medizinischen Situation beantragt der FC Wil eine Verschiebung der Partie gegen den FC Winterthur, die am Samstag im Bergholz stattgefunden hätte. Die Swiss Football League hat ihren Entscheid am Samstag bekanntgegeben.

Speziell ist die Situation auch für den FC Winterthur. Nach neun Runden werden die Zürcher aufgrund von coronabedingten Spielausfällen erst fünf Spiele absolviert haben - so wenige wie kein anderes Team in der Challenge League.

Aarau – GC wegen eines Coronafalls verschoben

Zu einem Coronafall kam es auch beim FC Aarau, weshalb das Challenge-League-Spiel der Aargauer gegen GC vom Freitagabend verschoben wurde. Je nach Entscheid der Aargauer Kantonsärztin bezüglich Quarantäne wird das Spiel noch dieses Wochenende oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Für zehn Spieler, die in den vergangenen Tagen mit der infizierten Person in engerem Kontakt gestanden sind, hat der Klub vorsorglich eine Quarantäne angeordnet.