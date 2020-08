Zwei Spieler von Meister Young Boys für den FC Wil Der FC Wil hat auf Leihbasis zwei Spieler der Young Boys verpflichtet. Die Nachwuchs-Internationalen Jan Kroni und Samuel Ballet wechseln für ein Jahr zum Challenge-League-Klub.

Der 20-jährige Verteidiger Jan Kroni PD

(red) Der 20-jährige Jan Kroni ist ein 1,86 m grosser Innenverteidiger und bestritt in der vergangenen Saison 30 Partien für den FC Schaffhausen in der Challenge League. Kroni ist Mitglied der Schweizer U20-Nationalmannschaft.

Der 19-jährige Samuel Ballet ist Mittelstürmer. Im Februar dieses Jahres debütierte er in der ersten Mannschaft der Berner und erzielte gegen den FC Lugano gleich auch sein erstes Super-League-Tor. Ballet spielt in der U19-Nationalmannschaft der Schweiz.

Stürmer Samuel Ballet (links) PD

In der abgelaufenen Saison spielten schon Julian Von Moos sowie Dominik Schmid vom FC Basel, Joel Schmied von den Young Boys und Bledian Krasniqi, Fabian Rohner sowie Lindrit Kamberi – alle vom FC Zürich – leihweise beim FC Wil.

Spycher: «Es ist sinnvoll»

Nun gehen Jan Kronig und Samuel Ballet diesen Weg. YB-Sportchef Christoph Spycher schätzt die Nachwuchsarbeit des FC Wil : «Der gute Austausch mit dem FC Wil führt zu einer Win-win-Situation. Joël Schmied und Kwadwo Duah in der letzten Saison und Jan Kronig und Samuel Ballet in der neuen Spielzeit sind gute Beispiele dafür, wie sinnvoll es ist, entwicklungsfähigen, jungen Spielern beim FC Wil in der Challenge League die Chance zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen. »