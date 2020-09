Zwei Mittelfeldspieler für den FC Wil Der FC Wil verstärkt sein Kader mit den beiden Mittelfeldspielern Robin Kamber und Lavdim Zumberi. Beide unterzeichneten Verträge für die nächsten zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022.

Robin Kamber PD

(red) Beide unterzeichneten Verträge für die nächsten zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022.

Der 24-jährige Kamber stammt aus dem Nachwuchs des FC Basel, für den er bis zur U21 aktiv war. Servette, Vaduz, Winterthur und die Grasshoppers waren weitere Stationen.

Zuletzt stand er beim kroatischen 1.-Ligaklub Slaven Belupo unter Vertrag. Der Kontrakt wurde in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Die Spielberechtigung für den FC Wil wird Kamber erst anfangs Oktober erhalten. Zuletzt trainierte er mit Basels U21.

Für Zumberi ist es eine Rückkehr

Lavdim Zumberi PD

Der 20-jährige Zumberi ist ein ehemaliger Wiler Junior. Er stammt aus Uzwil und wohnt in Bazenheid. Mit 15 Jahren wechselte er in die Nachwuchsakademie des FC Zürich und durchlief dort alle Juniorenstufen bis in den Kader der ersten Mannschaft.

Zumberi bestritt sechs Super League-Spiele für den FC Zürich. Zusammen mit Krasniqi kam er in der Europa League gegen Napoli zum Einsatz. Im U20-Nationalteam erzielte er in seinem einzigen Spiel ein Tor.

Die beiden Verpflichtungen sind auch vor dem Hintergrund der Verletzungen der beiden zentralen Mittelfeldspieler Kastrijot Ndau und Argtim Ismaili zu sehen. Beide fallen für mehrere Monate aus.