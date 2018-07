Zusammenarbeit zwischen HC Thurgau und SCRJ Lakers: Talente profitieren Der HC Thurgau und die SC Rapperswil-Jona Lakers als jeweils grösster Eishockeyverein ihres Kantons werden in Zukunft verstärkt miteinander zusammenarbeiten. Die beiden Clubs haben auf die neue Saison eine längerfristige Partnerschaft vereinbart.

Bei der Förderung von jungen Talenten arbeiten die beiden Clubs zusammen. (Bild: Gaccioli)

(pd/jm) Jungen, talentierten Spielern sollen optimale Bedingungen geschaffen werden, um sie schrittweise an ein hohes Niveau heranzuführen, schreibt der HC Thurgau in einer Medienmitteilung. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen des SC Rapperswil-Jona Lakers und dem HC Thurgau zu einer Zusammenarbeit gefunden. So könnten junge Spieler der SCRJ Lakers Spielpraxis in der Swiss League sammeln und andererseits ambitionierten Spielern des HC Thurgau eine Chance für Einsätze in der National League gegeben werden, heisst es weiter.

Zudem bestehe von beiden Partnern grosses Interesse, auch im elitären Nachwuchsbereich eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen und so auf Juniorenstufe allen Spielern beste Möglichkeiten für ihre Entwicklung anbieten zu können.

Von Zusammenarbeit überzeugt

Die SCRJ Lakers und der HC Thurgau seien überzeugt, mit dieser Zusammenarbeit einen Weg zu beschreiten, der beide Clubs als unabhängige und starke Eishockey-Organisationen in der Ostschweiz weiter bringe.

Die SC Rapperswil-Jona Lakers blicken auf eine aussergewöhnliche Saison mit in der Summe einzigartigen Erfolgen zurück. Sieg im Swiss Ice Hockey Cup, die Meisterschaft der Swiss League und der Aufstieg zurück in die National League sind Ausdruck einer bereits länger andauernden positiven Entwicklung.

Auch der HC Thurgau konnte sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickeln und hat sich als feste Grösse in der Swiss League etabliert. Die beste Qualifikation seit 14 Jahren mit Rang sechs in der Regular Season und ein sehr starker Auftritt in den Playoffs sind der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung.