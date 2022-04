Challenge League Nach der Niederlage in Kriens – der FC Wil muss reagieren In der Challenge League trifft der FC Wil am Samstag auf Lausanne-Ouchy. Beide Teams haben zuletzt nicht überzeugt.

Wils Trainer Brunello Iacopetta. Andy Müller/Freshfocus

Wenn der FC Wil am Samstagabend ab 18 Uhr zu Hause auf Lausanne-Ouchy trifft, geht es für beide Mannschaften darum, wieder in die Spur zu finden.

Die Westschweizer holten aus den vergangenen vier Spielen in der Challenge League nur einen Punkt. Bei den Ostschweizern sind es immerhin vier. Zuletzt kassierten aber beide Teams zwei Niederlagen in Folge.

Der Wiler Auftritt in Kriens verhiess nichts Gutes. Es kam das Gefühl auf, dass die Luft draussen und die Saison gelaufen ist. So gilt es für die Wiler, den eigenen Anhang vom Gegenteil zu überzeugen.

Wil darf es dem Gegner nicht so einfach machen

Damit das gelingt, muss der FC Wil deutlich zulegen. In der Zentralschweiz fehlte es an Biss und Entschlossenheit in den Aktionen vor dem Tor, aber auch beim Verhindern von gegnerischen Chancen. Bei beiden Gegentreffern sah die Wiler Hintermannschaft nicht gut aus. Das Team von Trainer Brunello Iacopetta hat immer Mühe, die Null zu halten, aber so einfach haben die St.Galler es ihrem Gegner selten gemacht.

Bei Lausanne-Ouchy dürfte es in dieser Spielzeit auch nicht mehr um allzu viel gehen. Mit zwölf Punkten Rückstand auf den Leader dürfte der Zug im Aufstiegsrennen abgefahren sein. Dass Geld alleine keinen Erfolg bringt, beweist die heutige Begegnung. Mit deutlich geringeren Mitteln spielen die Wiler einen attraktiveren Fussball und haben nur vier Punkte weniger geholt als der Gegner.