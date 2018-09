Der EV Zug gewinnt ein «verrücktes Spiel» Das erste Heimspiel des EVZ ist nichts für schwache Nerven. Die Zuger bieten ein Offensivfeuerwerk, müssen beim 6:5-Sieg gegen Lugano aber dennoch bis zum Schluss zittern. Der starke Center David McIntyre scheidet verletzt aus. Sven Aregger

Sorgt für den Schlusspunkt des Torfestivals: Zugs Viktor Stalberg (Mitte). (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 22. September 2018))

Als die Spieler aufs Eis liefen, dankten die Zuger Fans mit Sprechchören und Spruchbänder noch einmal dem alten Leitwolf Josh Holden, der im Frühling seine verdienstvolle Spielerkarriere beendet hatte und nun als Assistenztrainer amtet. 6833 Zuschauer sahen das erste Heimspiel der Saison in der Bossard-Arena, es war ein würdiger Rahmen. Der EVZ hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinschaft erarbeitet, in der vergangenen Qualifikationsphase kamen im Schnitt 6983 Fans zu den Meisterschaftsspielen, das ist ein Rekord in der Zuger Klubhistorie. Und die Nachfrage nach Tickets ist auch in dieser Saison hoch. Schon zwei Wochen vor Meisterschaftsbeginn waren rund 6000 Saisonkarten abgesetzt worden, worauf der Verkauf gestoppt wurde.

Die Zuschauer mussten ihr Kommen nicht bereuen, sie erlebten eine Partie von hohem Unterhaltungswert, die der EVZ schliesslich mit 6:5 für sich entschied. Der Sieg war verdient, weil die Zuger gerade im letzten Drittel mehr Entschlossenheit zeigten als der Gegner Lugano. Das Siegtor gelang dem Schweden Viktor Stalberg neun Minuten vor Schluss. «Für die Fans hat sich der Ticketkauf gelohnt, sie hatten bestimmt ihren Spass», sagte Trainer Dan Tangnes mit einem Schmunzeln.

Glänzend aufgelegte McIntyre-Linie

«Wir müssen einen Zacken zulegen», hatte Sportchef Reto Kläy nach dem etwas glücklichen 2:1-Sieg am Freitag in Ambri gefordert. Das taten die Zuger dann auch und suchten von Anfang an ihr Glück in der Offensive. Glänzend aufgelegt war insbesondere die Linie um Center David McIntyre, die für die ersten drei Zuger Treffer besorgt war. Umso ärgerlicher war aus Sicht des Heimteams, dass der Kanadier später verletzt ausschied. Gemäss Tangnes soll es jedoch nichts Ernsthaftes sein.

Allein im ersten Drittel erzielte der EVZ vier Tore. Es war ein Zuger Offensivfeuerwerk, das schon. Das Problem war nur, dass die Zentralschweizer in der Abwehr weniger souverän agierten. So gaben sie zweimal eine 2-Tore-Führung preis. 5:5 stand es folgerichtig nach 40 Minuten, was Captain Raphael Diaz zur Aussage bewog: «Ein verrückte, eine heisse Partie. Aber in der Defensive spielen wir mit dem Feuer.» Im letzten Abschnitt liessen die Zuger hinten aber nicht mehr viel zu, und vorne gingen sie noch einmal mit viel Druck ans Werk. Davon zeugten auch drei Aluminiumschüsse. «Wir haben im letzten Drittel sehr solid gespielt», freute sich Tangnes.

Während der EVZ mit zwei Siegen in die Meisterschaft startet, bleiben die Luganesi vorerst auf drei Punkten sitzen. Ihre Saisonvorbereitung war nicht reibungslos verlaufen. In der Champions League stehen die Tessiner nach drei Niederlagen in vier Spielen vor dem Aus, im Training gerieten Goalie Elvis Merzlikins und Stürmer Raffaele Sannitz aneinander. Die Leistungsträger Philipp Furrer und Damien Brunner verliessen den Klub. Und noch ist unklar, ob der spielstarke, aber zuletzt meist überzählige Schwede Linus Klasen wieder zurück zu alter Form findet. Das Kader hat an Sub­stanz eingebüsst, dennoch sind die Erwartungen beim letztjährigen Finalisten ungebrochen hoch. Der Boulevard sieht Greg Ireland deshalb als heissesten Kandidaten für die erste Trainerentlassung der Saison. Klar ist: Niederlagen wie gestern gegen Zug sind nicht förderlich für den Kanadier.