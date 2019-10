«Zelli» mit dem Legenden-Award, Stergiou ist «Spieler des Jahres» Die achte Nacht des Ostschweizer Fussballs zeichnet Marc Zellweger per Publikumswahl mit dem Legenden-Award aus. Zum Ostschweizer Fussballer des Jahres wählt eine Fachjury Leonidas Stergiou vom FC St.Gallen. Christian Brägger

Marc Zellweger (Mitte) am Abend der achten Ostschweizer Nacht des Fussballs, deren Ertrag vollumfänglich dem Future Champs Ostschweiz zugute kommt. (Bild: Michel Canonica)

Was für ein Abend, war für eine achte Galanacht des Ostschweizer Fussballs! Vor knapp 1300 Gästen - der Ostschweizer Fussballverband feiert mit dem Anlass sein 75-Jahr-Jubiläum, weshalb 200 Gäste mehr da sind - wird Marc Zellweger nach der Publikumswahl mit dem Legenden-Award hauchdünn vor Tranquillo Barnetta und Ivan Zamorano ausgezeichnet. «Ich war gewiss nicht besser als Barnetta und Zamorano als Fussballer, aber am Schluss waren meine Leibchen wie die Hosen dreckig und die Leute hatten Freude!», sagt «Zelli» zu seinem Preis. Er nimmts heute ruhiger. Ostschweizer Fussballerin des Jahres wird Ronya Böni vom FC St.Gallen-Staad. Sie ist derzeit am Kreuzband verletzt und erlebt schwierige Zeiten, will aber alsbald wieder voll angreifen.

Ostschweizer Fussballer des Jahres ist Leonidas Stergiou. Der Wattwiler ist zwar nicht anwesend, weil er am Sonntag gegen Lugano wohl in der Anfangsformation steht. Aber der Wattwiler hat den Award verdient, über Wattwil, Wil und Future Champs Ostschweiz und den Junioren des FC St.Gallen schaffte der erst 17-Jährige den Sprung zum Stammspieler der ersten Mannschaft des FC St.Gallen. «Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, es kommen noch weitere Auszeichnungen dazu. Und hopp St.Gallen», sagt Stergiou aus der Ferne.

Der Abend steht völlig im Rahmen von Future Champs Ostschweiz. Der Gewinn von mehr als 100000 Franken kommt vollumfänglich dem Nachwuchs des FC St.Gallen zugute.