Der FC Wil rettet in einer irren Schlussphase einen Punkt Gegen Yverdon Sport holen die Wiler spektakulär einen Punkt. Als sie bereits wie die Verlierer aussahen, schlugen die Äbtestädter eiskalt zurück.

Josias Lukembila (re.) brachte den FC Wil mit 1:0 in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Zweimal gastierte der FC Wil in dieser Saison in Yverdon, beide Male war für die Äbtestädter nichts zu holen. Doch in der Zwischenzeit ist in Wil einiges passiert. So pflegt man mittlerweile einen deutlich offensiveren Spielstil als das noch im Herbst unter Alex Frei der Fall war. Ein Umstand, mit dem Yverdon im ersten Durchgang sichtlich Mühe hatten.

Von Beginn weg waren die Wiler spielbestimmend und schnürten die Waadtländer in der eigenen Hälfte ein. Man spürte, dass ein ostschweizer Führungstreffer nur eine Frage der Zeit war. Nils Reichmuth war nah dran, doch sein Schuss wurde abgelenkt und ging knapp vorbei. Besser machte es dann Josias Lukembila.

In der 22. Minute legte er sich in aller Ruhe denn Ball im Strafraum zurecht und schob zur Wiler Führung ein. Vorbereitet hat diesen Treffer Reichmuth, der einen starken Eindruck hinterliess. Eine höhere Pausenführung wäre keineswegs gestohlen gewesen.

Drei Tore im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang waren auch die Gastgeber deutlich besser im Spiel. Es entwickelte sich eine offene Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Valon Fazliu liess eine hundertprozentige Torchance liegen, als er den Torwart umkurvte und das Kunststück fertig brachte nicht zu skoren. Die Strafe folgte in Form des Ausgleichs. Nach einem stehenden Ball jubelten die Hausherren.

Als sich bereits alle auf ein 1:1 eingestellt hatten, stoppte der eingewechselte Michael Heule seinen Gegner regelwidrig. Tief in der Nachspielzeit der Plötzliche Führungstreffer für Yverdon und der Schock für die tapferen Wiler. Diese marschierten angespannt, zum Mittelpunkt, spielten an und stürmten sofort entschlossen auf das Tor von Yverdon. Wumms – 2:2! Silvio rettete seine Kollegen mit einem herrlichen Schuss vom Strafraumrand.

Freud und leid liegen im Fussball oft nah zusammen. Den besten Beweis dafür lieferte dieses Duell am Neuenburger See. Dabei verkam es völlig zur Nebensache, dass die Wiler mit Leorat Bega einen Neuzugang präsentieren konnten.

Telegramm:

Yverdon Sport FC – FC Wil 1900 2:2 (0:1)

Stade Municipal, Yverdon: 500 Zuschauer – Schiedsrichter: Drmic.

Tore: 22. Lumekmbila 0:1, 68. Beyer 1:1, 93. Kone (Foulelfmeter) 2:1, 94. Silvio 2:2.

Yverdon: Martin; Rodrigues, Hajrovic, Gétaz (81. Kabalcalman); Silva (60. Eberhard); Ninte (72. Eleouet), Zock (81. Beleck), Fargues, Le Pogam; Kone, Beyer.

Wil: Keller; Dickenmann (73. Frei), Zali, Sauter (34. Talabidi), Brahimi (46. Heule); Reichmuth (73. Bega), Muntwiler, Fazliu; Bahloul (89. Toure), Silvio, Lukembila.

Bemerkungen: Yverdon ohne Sauthier (gesperrt), Salvi (verletzt), Mobulu und Kalezic (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Ndau, Malinowski, Ismaili, Zumberi (alle verletzt), Abubakar, Tonbul und Abazi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 21. Rodrigues, 40. Zock, 42. Kone, 54. Reichmuth, 68. Dickenmann.