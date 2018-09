Yann Sommer ist Schweizer Fussballer des Jahres Yann Sommer ist zum zweiten Mal Schweizer Fussballer des Jahres. In Affoltern am Albis wurde der Torhüter nach einer Publikumswahl als «Credit Suisse Player of the Year» ausgezeichnet. Bei den Frauen gewann Lara Dickenmann. Martin Oswald

WM 2018: Yann Sommer krallt sich vor Brasiliens Neymar den Ball. (Bild: AP Photo/Andrew Medichini)

Yann Sommer steht seit vier Jahren beim Bundesligaklub Borussia Mönchengladbach zwischen den Pfosten und bestritt bereits 130 Spiele. In seiner ersten Hinrunde hatte er Anteil am neuen Vereinsrekord der Borussia von 18 ungeschlagenen Spielen in Serie.

Auch in der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft spielt Yann Sommer seit 2014 eine tragende Rolle. Damals löste er Diego Benaglio als Stammgoalie ab. Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland war Sommer der wichtige Rückhalt der Schweizer Nati und rettete oft in Extremis. Dennoch schied das Team von Vladimir Petkovic gegen Schweden im Achtelfinal mit 0:1 aus.

Die Sieger und Siegerinnen in den weiteren Kategorien: