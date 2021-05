Last Minute Drama in Neuchâtel Was für ein Spiel, was für ein Punktgewinn für Wil. In der 95. Minute gleichen die Wiler aus und verhindern das Schlimmste. Für Xamax kommt es derweil knüppeldick.

Spät durften die Wiler über den Ausgleich jubeln. Bild: Gianluca Lombardi

Abstiegskampf pur im Stade de la Maladière in Neuenburg. Ein Umstand, den die Wiler deutlich besser angenommen haben als die Gastgeber. Obschon der Druck bei Xamax noch grösser war als auf Seiten der Ostschweizer. Vor allem in den Zweikämpfen wirkte das Team von Alex Frei deutlich entschlossener, stieg aber in einigen Szenen hart ein.

Die fehlende Balance in der Zweikampfführung brachte Xamax ins Hintertreffen. Nach einer Flanke von Links wurde Silvio ab Abschluss gehindert und unfair von den Beinen geholt. Stefan Horisberger zeigte zurecht auf den Punkt. Valon Fazliu nahm dankend an und brachte die Wiler in Führung. Weil zu diesem Zeitpunkt auch Chiasso gegen Winterthur in Front lag, war der Druck auf Neuchâtel mittlerweile ernorm.

Vieles richtig hingegen machten die Wiler, die das Spiel nun geschickt kontrollierten und nicht Gefahr liefen einen Ausgleich zu kassieren. Raphael Nuzzolo, der Motor im Xamax Spiel, kam selten ins Rollen und stotterte vor sich hin. Die Ostschweizer Pausenführung hatte seine Richtigkeit.

Spätes Glück

Die Verschnaufpause schien die jungen Wilern nicht gut getan zu haben. Gleich zweimal innert elf Minuten lässt sich die Hintermannschaft der Ostschweizer düpieren. Vom 1:0 zum 1:2, plötzlich stand der FC Wil mit leeren Händen da, plötzlich war Xamax obenauf. Die Fingernägel des Ostschweizer Anhangs wurden nun malträtiert, nur noch drei Punkte vor Chiasso.

Alex Frei wechselte kurz vor Schluss gleich drei neue Akteure ein und bewies dabei ein glückliches Händchen. Noah Jones spekulierte bei einem langen Ball darauf, dass Xamax den entscheidenden Fehler begeht und wurde prompt belohnt. Tief in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich für die Wiler, welcher in der Tabelle grosses bewirkte, plötzlich stehen die Äbtestädter wieder vor Kriens und Xamax. Nur Minuten zuvor standen Sie noch auf dem zweiletzten Platz.

Telegramm:

Neuchâtel Xamax FCS – FC Wil 1900 2:2 (0:1)

Stade de la Maladière,Neuchâtel: 100 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Horisberger.

Tore: 29. Fazliu (Foulelfmeter) 0:1, 52. Parapar 1:1, 63. Mutombo 2:1, 95. Jones 2:2.

Xamax: Walthert; Bangura, Basha, Mveng; Corbaz (58. Mutombo); Morgado, Dominguez (46. Parapar), Beloko, Kempter; Nuzzolo, Mafouta (94. Mbock).

Wil: Köhn; Dickenmann (83. Jones), Mätzler (83. Izmirlioglu), Kronig, Schäppi (83. Sauter); Zumberi, Krasniqi; Blasucci (61. Brahimi), Fazliu, Haile-Selassie; Silvio.

Bemerkungen: Xamax ohne Djuric (gesperrt), Saiz, Rodrigues, Gomes, Koura (alle verletzt), Kaiser, Teixeira, Frick, Morina, Surdez, Roth, Hummel und André (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Muntwiler (gesperrt), Kamber (krank), Tushi, Ismaili (verletzt), Sarcevic, Talabidi, Paunescu, Abubakar, Abazi, Klein und Krunic (alle nicht im Aufgebot). – 87. Pfostenschuss Mafouta, 88. Lattenschuss Silvio.

Verwarnungen: 16. Mätzler, 28. Mveng, 82. Zumberi, 93. Nuzzolo.