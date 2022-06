Quersicht Weshalb es ein Segen ist, dankbar zu sein Der Volksmund sagt: «Dankbarkeit bringt Segen». Gibt es diese Dankbarkeit und den Segen auch im Spitzensport? Oder geht es wirklich nur um Sieger und Verlierer – und darum, die Nummer eins zu sein?

Kolumnist René Bühler Benjamin Manser

Die Mannschaftssportler betonen stets, dass sie ihrem Team und somit auch dem Verein mit guten Leistungen helfen möchten. Das zeichnet sie aus, aber wenn man ganz ehrlich ist, könnte man auch sagen: «Hilf dem Verein, dann hilfst Du dir selbst.»

Viele Sportler verdienen gutes Geld, also sollen sie zum gemeinsamen Erfolg beitragen und Dankbarkeit zeigen, findet der Sportzuschauer. Oftmals klagen Sportler jedoch selber über mangelnde Dankbarkeit ihnen gegenüber.

Dürfen sie das? Gerade jene, die am Ende des Monats einen höheren Lohn beziehen als die meisten Fans auf der Tribüne? Natürlich, denn das gute Einkommen hat per se nichts mit der Dankbarkeit für eine gute Leistung zu tun.

Ist Danke sagen wirklich so schwer?

Der Dank an den Grossverdiener ist ebenso wichtig wie der Dank an den «kleinen Mann» und kann helfen, dass mehr Zufriedenheit herrscht und vielleicht auch Stabilität in ein Unternehmen oder einen Verein kommt.

Die fehlende Dankbarkeit ist einer der Haupttreiber der Fluktuation in den Firmen und auch den Vereinen. Ist Danke sagen denn wirklich so schwer? Und wo findet man den «Segen» im Sport? Ganz einfach: Viele Sportlerinnen und Sportler sind ein Segen für ihre Sportart. Wir haben zu beinahe jeder Sportlerin und jedem Sportler eine positive oder negative Assoziation.

Sympathieträgerin Mujinga Kambundji. Ennio Leanza/Keystone

Wenn Sie die folgenden Namen lesen, dann löst dies fast nur Sympathie und sofortige Erinnerung an ein Spiel, ein Rennen oder ein Interview aus, oder geht ihnen das anders bei Lukas Görtler, Mujinga Kambundji, Marco Odermatt, Nicola Spirig, Andy Schmid, Dominique Gisin, Marcel Hug sowie den Magiern Yann Sommer oder Lawrence Ati Zigi?

Nicht mehr von dieser Welt

Es ist ein Glück, dass es sie gibt, denn neben den vielen Sympathieträgern existiert auch eine andere Kategorie von Sportlerinnen und Sportlern, die hier keine Aufzählung verdienen.

Oftmals genial in ihrer Sportart, sind die Vertreter dieser Gruppe trotzdem wegen ihrer Abgehobenheit und Selbstverliebtheit nicht mehr von dieser Welt; selbst wenn sie noch so gut Tennis oder Fussball spielen wie Novak Djokovic oder Zlatan Ibrahimovic. Zu oft fehlt ihnen ein ehrlicher Sparringpartner, der auch einmal dagegenhält und zur Vernunft ermahnt.

Und trotzdem, ob nun ein Spieler beliebt oder unbeliebt ist, viel oder wenig verdient: Wir sollten nie vergessen, dass hinter jedem Sportler auch ein Mensch steckt. Das fällt auch mir nicht immer leicht, vor allem dann, wenn sich ein Sportler in seiner öffentlichen Rolle gefällt und entsprechend provoziert.

Man nehme als Beispiel den zurücktretenden Valentin Stocker vom FC Basel. Ausserhalb von Basel gibt es nur wenige Zuschauer in Schweizer Stadien, die seinen Rücktritt bedauern, denn irgendwann ist genug provoziert und geschauspielert. Es geht auch ganz anders, wie mit Fabian Frei ein weiterer Basler beweist. Vielleicht wird er mit seiner grundehrlichen Art, Fussball zu spielen, schon bald zum Exoten unter den Fussballern.

Es ist ein Segen, dankbar zu sein

Es ist ein Segen, dankbar zu ein. Wenn man den Studien Glauben schenken darf, dass dankbare Menschen zufriedener sind, mehr Freude, Liebe und Glück verspüren, dann fragt man sich, ob solche Themen nicht auch ins Schulfach «Mensch und Umwelt» gehören.

Ich danke Ihnen, dass sie meinen 34. Querdenker gelesen haben und heute vielleicht auch noch den Wunsch verspüren, jemandem Danke zu sagen und Sie dadurch für diesen Menschen zum Segen werden.