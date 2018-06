Wo liegt der schönste Badeplatz der Ostschweiz? Nur ein Beispiel. So wird das Layout des Voting-Artikels aussehen.

Stettfurter Badi

Oben kommt die Bildergalerie mit plus/minus 8 Bildern hin. Hier in der Mitte ein Kurzbeschreibung des Badeplatzes, ca. 800 Zeichen mit Leerschlägen. (Hebt bitte hervor, was an diesem Badeplatz besonders schön/einzigartig ist. Womit hat er die Nomination verdient?) Unterhalb die Bewertung nach vorgegebenen Kriterien. Und ganz am Schluss ein etwa einminütiges, querformatiges Video vom Badeplatz.

Bewertung Natur: 🍧🍧🍧🍧🍧

Badeerlebnis: 🍧🍧🍧🍧🍧

Atmosphäre:

Familienfreundlichkeit:

Verpflegung: Erklärung:

Baggersee Kriessern

Oben kommt die Bildergalerie mit plus/minus 8 Bildern hin. Hier in der Mitte ein Kurzbeschreibung des Badeplatzes, ca. 800 Zeichen mit Leerschlägen. (Hebt bitte hervor, was an diesem Badeplatz besonders schön/einzigartig ist. Womit hat er die Nomination verdient?) Unterhalb die Bewertung nach vorgegebenen Kriterien. Und ganz am Schluss ein etwa einminütiges, querformatiges Video vom Badeplatz.