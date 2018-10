Wissen, wer und was wo läuft Hier erfahren Sie, was wo läuft und was wo zu sehen ist.

Unvergesslich: eine Fahrt mit dem City Train ab dem Hotel Schweizerhof. (Bild: PD)

Streckenbesichtigung mit dem City Train Luzern

Eine Fahrt im City Train Luzern bietet ein Live-Erlebnis der Originalstrecke des SwissCityMarathon. Start und Ziel ab Hotel Schweizerhof Luzern. Die Strecke führt via KKL, Inseli, Tribschen, St. Niklausen, Kastanienbaum, Horwer Halbinsel, Allmend bis zum Verkehrshaus Luzern. Während der Fahrt erhalten die Fahrgäste wichtige Informationen über die Strecke und den SwissCityMarathon. Die Fahrt dauert rund eine Stunde. Tickets sind direkt beim Zugführer erhältlich.

Datum: Samstag, 27. Oktober. – Abfahrtszeiten: 11.00, 14.00, 15.30 und 17.00 Uhr. – Fahrpreise: Erwachsene 12 Franken; Kinder (5–15 Jahre) 6 Franken.

Swiss Sport TV überträgt live

Mit zwei Kamera-Motorrädern und einem Reportageteam werden die Bilder in Echtzeit verfügbar gemacht. Damit wird für die Fans an der Strecke sowie die Daheimgebliebenen das ganze Rennen sichtbar. Kommentator Gregi Boog wird die Zuschauer mit den wichtigsten Informationen versorgen. Ausgestrahlt und somit auch auf Computer oder Smartphones zu geniessen sein wird die Live-Übertragung ebenfalls als Stream auf den Websites swisscitymarathon.ch, swiss-sport.tv und auf den Facebook-Pages des SwissCityMarathon und von Swiss Sport TV. Ausschnitte von der Strecke werden auch auf den Grossleinwänden im Verkehrshaus und beim KKL gezeigt. Mit dem Live-Stream erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzliche Perspektiven und Einblicke in den SwissCityMarathon – Lucerne.

Live-Bilder aufs Handy

Erleben Sie die eindrücklichsten Momente des SwissCityMarathon live auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Holen Sie sich die schönsten Impressionen via www.live­image.ch direkt auf Ihr Handy.

Alles auf einen Blick

Bleiben Sie jederzeit informiert, und behalten Sie die aktuellen Resultate, den Live-Stream, neuste Impressionen und aktuellste Informationen immer im Überblick. Zu finden sind alle Angebote unter: swisscitymarathon.ch/live.

Medaillengravur

Läuferinnen und Läufer können die gelaufene Zeit direkt auf ihre Medaille eingravieren lassen. Dieses Angebot der NANZER Gravuren GmbH kostet 5 Franken und wird direkt in der Zielarena im Verkehrshaus Luzern gemacht.

Luzerner Stadtlauf 2019

Nächstes Ziel: Luzerner Stadtlauf! Der Lauf durch die Altstadt-Gassen findet am Samstag, 4. Mai 2019, statt! Für diesen einzigartigen Event können Sie sich ab sofort anmelden unter www.luzernerstadtlauf.ch

Luzernerzeitung.ch

Wir berichten in einem Liveblog vom SwissCityMarathon - Lucerne. Ebenfalls ist der Livestream auf Luzernerzeitung.ch zu finden. Alle Ranglisten, viele Bilder und Stimmen zur 12. Ausgabe finden Sie am 29. Oktober in der «Luzerner Zeitung» und online auf luzernerzeitung.ch