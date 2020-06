«Wir müssen 300 Tore kompensieren»: Der neue St.Otmar-Trainer hat hohe Ziele Seit zwei Wochen trainiert Zoltan Cordas die NLA-Handballer von St.Otmar in der Halle. Im Interview spricht er über Ostschweizer Nationalspieler, seine Philosophie und die St.Galler Stiftskirche – und wie er den Verlust der spielbestimmenden Figur Bo Spellenberg auffangen will.

Zoltan Cordas arbeitet seit vergangener Woche mit St.Otmars Handballern. Er sagt: «Ich war ziemlich ungeduldig.» Bild: Nik Roth (9. Juni 2020)

Seit knapp zwei Wochen dürfen St.Otmars NLA-Handballer wieder gemeinsam in der Halle arbeiten. Der neue Trainer Zoltan Cordas ist voller Tatendrang, weiss aber auch um die Tücken der Aufgabe, die ihn beim St.Galler Traditionsverein erwartet.

Bo Spellerberg war die spielbestimmende Figur St.Otmars in den vergangenen zwei Jahren. Wie wollen Sie ihn ersetzen?

Zoltan Cordas: Bo Spellerberg war in meiner Präsentation im ersten Training natürlich ein Thema. Ich will ihn nicht wegdiskutieren. Er hat 40 Jahre Erfahrung. Ich habe hochgerechnet, dass uns durch seinen Abgang 300 Tore fehlen – Assists inbegriffen. Das müssen wir irgendwie kompensieren.

Ein 1:1-Ersatz wurde ja nicht verpflichtet.

Es geht nur über die ganze Mannschaft. Wir müssen in der Abwehr umdenken, ebenso in der zweiten Phase des Gegenstosses. In der ersten Phase mit der schnellen Mitte sowieso. Ein Beispiel: Pfadi Winterthur hat 127 leichte Tore geschossen, St.Otmar 32. Das ist schon ein Riesenunterschied und dort sehe ich Potenzial, wenn wir schnell spielen. Nicht risikofreudig und nicht dumm, aber schnell. Wenn wir die Bälle nicht ins Aus werfen, können wir dort eine Kompensation zu Bo Spellerberg erreichen. Ich will in der kommenden Saison auch beim Kader mehr in die Breite gehen.

Bo Spellerberg war die spielbestimmende Figur St.Otmars in den vergangenen zwei Jahren. Bild: Ralph Ribi (7. März 2020)

Für welchen Handball stehen Sie?

Die Handballphilosophie geben immer die Spieler vor. Ich kann nicht hierherkommen und ein Konzept verpflanzen. In den ersten zehn Tagen habe ich deshalb eine kleine Inventur gemacht. Zudem habe ich sehr viele Videos der vergangenen Saison angeschaut. Da habe ich gesehen, dass Spellerberg mit einem sehr schmalen Kader agiert hat. Das will ich, wenn es geht, ein bisschen in die Breite ziehen. Deshalb ist es wichtig, dass ich alle Spieler kennen lerne.

Sie gelten als impulsiver und handballverrückter Trainer.

Trainer Zoltan Cordas in Aktion

Bild: Nik Roth (9. Juni 2020)

Dass ich euphorisch bin, hat damit zu tun, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Wenn ich mich nicht jeden Tag auf das Training freuen würde, müsste ich aufhören. Handball ist meine grosse Leidenschaft. Ich habe das Glück, dass ich von meinem Hobby leben kann. Manchmal sieht es vielleicht etwas verrückt aus bei mir. Aber: Besonders bei jungen Spielern muss man vielleicht etwas mehr tun, mehr coachen und engagierter sein. Das sieht für Schweizer Verhältnisse manchmal ein bisschen verrückt aus, aber damit kann ich leben.

Wie lief der Start in St.Gallen für Sie?

Ich war ziemlich ungeduldig, da ich ein Jahr Pause gemacht habe. Vielleicht war ich ein bisschen übermotiviert (lacht). Die Coronakrise hat jeden betroffen, ich will nicht jammern. Die Mannschaft musste sich daran gewöhnen, aber auch an mich. Ich bin schon ein gewöhnungsbedürftiger Mensch (lacht). Aber eines ist sicher: Ich bin kein Schleimer. Was ich denke, sage ich. Mein Führungsstil unterscheidet sich ein wenig von jenem Spellerbergs. Ich mache klare Ansagen. Die Spieler müssen wieder mehr ausführen und marschieren.

Wie schätzen Sie den Kader St.Otmars ein?

Wir haben einen sehr interessanten Kader. Wir können uns dank Dominik Jurilj, Neuzugang Noah Haas und Max Höning im Rückraum mit lauter Zwei-Meter-Männern aufstellen. Aber es ist auch möglich, mit einer verspielten Formation um Andrija Pendic, Filip Maros und Rares Jurca zu agieren. Das ist schön. Jetzt ist die Frage: Wie kann man diese Grösse mit spielerischen Elementen kombinieren? Da bin ich neugierig. Wie spielintelligent sind die Leute?

In Ihren übergeordneten Zielen spielt auch die Herkunft eine Rolle.

Ich habe ein riesiges Ziel. Ich will bei St.Otmar wieder einen Ostschweizer Nationalspieler haben. Wenn ich den Kader anschaue in den vergangenen Jahren: St.Otmar hatte – mit Ausnahme von Benjamin Geisser – keinen Nationalspieler. Natürlich ist Aurel Bringolf unser Goalie. Aber ich möchte wieder einen Ostschweizer im Nationalteam. Die Stadt und die Region sollen stolz auf ihre Kinder sein können. Dafür müssen wir sehr viel tun und investieren und natürlich auch etwas riskieren. Ein junger Spieler kann nicht auf Anhieb fehlerfrei abliefern. Vielleicht muss man ab und zu in eine Niederlage investieren, damit man später gute Spieler hervorbringt. Egal, wo ich bislang gearbeitet habe, ich hatte Nationalspieler in meinen Reihen. Hier in St.Gallen haben wir keine. Das muss sich ändern. Das Kapital eines Vereins ist, wie viele Nationalspieler er hat.

In der abgebrochenen Saison war St.Otmar Vierter. Wie lautet Ihr Ziel?

Ich könnte Sprüche klopfen wie: Ich will Meister werden oder in den Europacup. Aber: Wir müssen das Ganze realistisch einschätzen. Wir haben eine wunderschöne Kirche in St.Gallen, wirklich eine der schönsten der Schweiz. Lassen wir sie stehen, wo sie ist. Mir geht es zuallererst um die Art und Weise. Dann folgen die Ergebnisse. Wir wollen jedes Wochenende eine gute Figur abgeben. Wir wollen uns nicht auf eine Niederlage vorbeireiten, sondern so, dass wir das Spiel gewinnen können.

Zoltan Cordas im Training mit dem Team.

Bild: Nik Roth (9. Juni 2020)

St.Otmar hat sich für den Europacup qualifiziert. Kommt dieses Abenteuer angesichts des Umbruchs ungelegen?

Für eine Stadt wie St.Gallen ist das sicherlich gute Werbung. Wenn du im Europacup eine gute Figur abgibst, dann redet Handball-Europa über dich. Der Punkt ist aber, wir ändern derzeit relativ viel. Das heisst, wir brauchen sehr viel Zeit. Dann ist es nicht optimal, jeweils sonntags und mittwochs zu spielen. Es bleibt weniger Zeit für das Training. Für die Spieler ist das hingegen eine gute Herausforderung, besonders für die jüngeren. Es kann eine gute Motivation sein, europäische Luft zu schnuppern.

Die Spieler arbeiteten aufgrund der Coronakrise bisher vor allem an Kraft und Kondition.

Wir haben im Athletikbereich eine super Zusammenarbeit mit Pascal Kaiser und seiner Firma. Sie hat in dieser Zeit eine unglaubliche Arbeit geleistet. Was die Athletik anbelangt, werden wir top sein. Davon bin ich überzeugt. Jetzt müssen wir spielerisch noch ein wenig arbeiten.