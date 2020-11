Nach der Niederlage gegen Basel im Espenmoos sagt die Sportchefin des FC St.Gallen-Staad: «Wir können gegen jeden bestehen»

Der FC St.Gallen-Staad blieb nach drei Spielen ohne Niederlage am Samstag wieder einmal ohne Punkte. Gegen die Frauen des FC Basel resultierte eine 1:2-Niederlage. Alle drei Tore fielen in den zweiten 45 Minuten der Partie. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams unter Ausschluss der Öffentlichkeit keine zwingenden Tormöglichkeiten. Basel hatte zwar ein wenig mehr vom Spiel, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange und der Ball fand den Weg ins Netz der St.Galler Torhüterin Fabienne Oertle. Camille Surdez traf für die Gäste. Rund zwanzig Minuten später wurde die St. Galler Topskorerin Ardita Iseni optimal lanciert. Die Linksfüsserin überlistete mit einem raffinierten Heber die Basler Torhüterin zum Ausgleich. Es war bereits der zwölfte Saisontreffer der 18-jährigen Stürmerin. Damit zieht die U19-Nationalspielerin in der Torschützenliste der Women’s Super League mit Fabienne Humm gleich und teilt sich mit der A-Nationalspielerin den ersten Platz nach neun Runden. Oertle pariert Penalty von Surdez Danach kamen die Frauen des FC St. Gallen-Staad zu einer weiteren ausgezeichneten Gelegenheit, doch der Ball fand den Weg nicht ins gegnerische Tor. Und so fiel kurze Zeit später der neuerliche Führungstreffer der Baslerinnen durch die eingewechselte Imane Saoud. Die Equipe von Trainer Marco Zwyssig hatte es verpasst, den Ball aus der Gefahrenzone zu spedieren, und so traf die Basler Stürmerin per Weitschuss. Zehn Minuten vor dem Ende vergaben die Gäste die Vorentscheidung, als sie vom Penaltypunkt aus scheiterten. St.Gallens Goalie Fabienne Oertle parierte den wenig platzierten Schuss der besten Basler Torschützin Surdez. Für die St.Gallerinnen wäre wohl nach dem Ausgleich noch mehr möglich gewesen. Doch am Ende geht der Sieg für die Gäste aus Basel in Ordnung. Die Partie war der Beweis, dass St. Gallen trotz Verletzungspech mit einem Topteam der Liga mithalten kann. (msc)