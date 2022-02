Wil zittert sich zum Heimsieg Gegen den FC Schaffhausen kehrt der FC Wil auf die Siegerstrasse zurück. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0 Führung, müssen die Wiler am Ende nochmals um die Punkte bangen.

Josias Lukembila sorgt immer für viel Gefahr im Strafraum. Bild: Gianluca Lombardi

Nach den zwei deutlichen Niederlagen gegen Thun und Winterthur, bei denen die Wiler selbst ohne Torerfolg blieben, waren die Äbtestädter eine Antwort schuldig. Mit dem FC Schaffhausen wartete ein Gegner, der dringend einen Sieg benötigte, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. So hatte der FC Wil an diesem Abend wenig zu verlieren.

Es waren die Hausherren, die deutlich entschlossener zur Sache gingen. Die Gäste aus der Munotstadt bekundeten viel Mühe mit dem hohen Pressing des FC Wil. Die Folge daraus waren viele Fehlpässe bei beim FCS und viel Vorwärtsdrang bei den Wilern. Vor allem Josias Lukembila stellte seine Gegner immer wieder vor massive Probleme.

Der Pfeilschnelle Aussenspieler entwischte immer wieder seinen Gegenspielern, fand in seinen Flanken aber nie den passenden Abnehmer. Immer wieder hatten die Wiler im ersten Durchgang gute Tormöglichkeiten, ohne daraus zu reüssieren. Die Gäste aus Schaffhausen zeigten vor der Pause zu wenig. Einzig in den letzten Minuten vor dem Halbzeitpfiff bäumten sich Munotstädter auf, aber ebenfalls ohne Torerfolg.

Turbostart

Nach dem Seitenwechsel waren es die Wiler, die wieder auf das Gaspedal drückten und sich früh dafür belohnten. Sofian Bahloul traf auf Zuspiel von Valon Fazliu mit einem herrlichen Schlenzer zur Heimführung. Weil Nikola Gjorgjev aus guter Position für Schaffhausen nicht den Ausgleich erzielte, gehörte auch der zweite Treffer dem FC Wil.

Als Lavdim Zumberi aus wenigen Metern abschloss, lenkte Serge Müller unhaltbar ins eigene Tor ab. Nur sechs Minuten später erhöhte Yannick Toure, der kurz zuvor eingewechselt wurde, auf 3:0. Die Partie schien entschieden. Die langersehnte weisse Weste lag ebenfalls in greifbarer Nähe. Doch der weitere Spielverlauf war eben genau so typisch für die aktuelle Saison der Wiler.

Mit viel Zittern

Als Yvan Alounga in der 81. Minute den Anschlusstreffer erzielte, kamen wohl die ersten Wiler Anhänger ins Grübeln. Doch spästens als Guillermo Padula fünf Minuten später den zweiten Gästetreffer erzielte, fing das grosse Zittern an. Wohl in vielen Köpfen wurden Erinnerungen an die Heimniederlagen gegen Vaduz und Stade-Lausanne-Ouchy wach.

Mit viel Kampf und Leidenschaft brachten die Wiler das Resultat über die Zeit. Es war ein verdienter Befreiungsschlag, der am Ende knapper als nötig ausfiel. Am Ende überwiegt aber mit Sicherheit die Freude über den Sieg. Dass erneut zwei Gegentore hingenommen werden mussten, trübte die Stimmung nur bedingt.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Schaffhausen 3:2 (0:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 660 Zuschauer – Schiedsrichter: Thies.

Tore: 50. Bahloul 1:0, 73. S. Müller (Eigentor) 2:0, 79. Toure 3:0, 81. Alounga 3:1, 86. Padula 3:2.

Wil: Keller; Frei, Talabidi, Zali, Heule (86. Saho); Zumberi, Ndau, Fazliu (86. Sauter); Bahloul (78. Reichmuth), Silvio (78. Toure), Lukembila (93. Rustemoski).

Schaffhausen: Ruberto; Kastrati (53. Del Toro), S. Müller, Padula, Lika; Hamdiu (66. Kalem); Bislimi, Gonzalez (66. Alounga); Rodriguez (77. Stevic), Ardaiz, Gjorgjev.

Bemerkungen: Wil ohne Muntwiler, Dickenmann, Brahimi (alle gesperrt), de Mol (krank), Malinowski und Ismaili (beide verletzt). Schaffhausen ohne A. Müller, Krasniqi (beide gesperrt), Maouche, Menezes (beide verletzt), Grob, Bajrami und Sanogo (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 23. Ndau, 38. Heule, 47. Gonzalez, 95. Del Toro.