Wil lässt Winterthur im Aufstiegskampf stolpern Mit einer kämpferisch einwandfreien Leistung sichert sich der FC Wil einen Punkt gegen Winterthur. Für die Eulachstädter ist das ein weiterer Dämpfer.

Philipp Muntwiler rückte nach hinten in die Innenverteidigung Bild: Gianluca Lombardi

Die Vorfreude auf des Regionalderby war in und um Wil riesig. Für den Wiler Anhang war dieses Duell vermutlich das Spiel des Jahres und mit viel Emotionalität verbunden. Wer sich im Vorfeld mit den Akteuren unterhalten hat, hat schnell gemerkt, dass dieses Duell auch bei den Spielern und beim Staff von grosser Bedeutung war.

Getrübt wurde diese Vorfreude aber von einer 2:5 Auswärtsniederlage in Vaduz. Trainer Brunello Iacopetta reagierte auf die schlechte Defensivleistung im Ländle und zog Captain Philipp Muntwiler nach hinten in die Viererkette, denn sowohl Emir Tonbul als auch Timothie Zali und Malik Talabidi konnten auf dieser Position nicht überzeugen.

Ungewohnte Spielweise

Schnell wurde klar, dass die Wiler an diesem Abend ein ernstzunehmender Gegner sind. Die Äbtestädter machten einiges anders als Sie es sonst tun und stellten Alex Frei und seinen FC Winterthur vor grosse Probleme. Die Gäste aus der Eulachstadt fanden im ersten Durchgang kein Mittel gegen die gut organisierten Wiler, welche hier keineswegs Beton anmischten und sich nur hinten rein stellten.

Die beste Chance für Winterthur vergab Neftali Manzami als er einen Kopfball deutlich über das Tor setzte. Auch bei den Hausherren gab es die Torchancen nicht am Laufmeter, aber im und am Strafraum machten die Wiler den deutlich gefälligeren Eindruck. So war es dann auch der FC Wil, der in Führung ging. Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld versenkte Granit Lekaj, einst Publikumsliebling in Wil, den Ball im eigenen Tor.

Die 1:0 Pausenführung der Äbtestädter ging vollends in Ordnung und entsprach auch dem Gezeigten. Das Team von Alex Frei blieb im ersten Durchgang jeden Beweis ihrer Aufstiegspläne schuldig.

Mit viel Leidenschaft

Der FC Winterthur kam nach der Pause deutlich aggressiver und Zielstrebiger aus der Garderobe. Um aber wirklich gefährlich zu werden, brauchte es die gütige Mithilfe von Schiedsrichter Alain Bieri. Einmal mehr bekleckerte er sich nicht mit Ruhm. Bereits im Heimspiel gegen Aarau sorgten seine Entscheidungen für Unmut. Der für Winterthur zugesprochene Elfmeter grenzte an einen Comedy Auftritt.

Roberto Alves war das sichtlich egal. Er versenkte das Geschenk zum 1:1. Als dann auch noch Kastrijot Ndau mit Gelb-Rot vom Platz flog, schien der Mist geführt zu sein. Doch die Wiler legten alles in die Waagschale und kämpften als ginge es um Leben und Tod. Mit Erfolg! Winterthur rannte an, versuchte sich Chance um Chance zu erspielen und scheiterte immer wieder am tapferen Marvin Keller im Wiler tor.

Am Ende war es ein verdienter Punkt für die Wiler, der sich für viele wie ein Sieg angefühlt hat.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Winterthur 1:1 (1:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 3180 Zuschauer – Sr: Bieri.

Tore: 40. Lekaj (Eigentor) 1:0, 53. Alves (Foulelfmeter) 1:1.

Wil: Keller; Dickenmann, Muntwiler, Sauter, Brahimi (51. Heule); Zumberi, Ndau, Fazliu (88. Zali); Bahloul (80. Saho), Silvio (88. Ismaili), Lukembila (80. Toure).

Winterthur: Pukaj; Goncalves, Lekaj, Gelmi, Diaby; Corbaz, Isik (85. Abedini); Tushi (61. Ramizi), Alves, Manzambi (61. Ltaief); Ballet (61. Buess).

Bemerkungen: Wil ohne Rustemoski, Malinowski, Bega (alle verletzt), Tonbul, Reichmuth und Abubakar (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Baak (gesperrt), Cavar, Pepsi, Costinha (alle verletzt), Tolino, Chiappetta, Kriz, Volkart Demhasaj, Di Nucci, Lovisa und Hammer (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 15. Ndau, 52. Sauter, 71. Silvio, 89. Heule. – Platzverweise: 71. Ndau (Gelb-Rot)