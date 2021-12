Wil verliert in Lausanne trotz Überlegenheit Mit zwei Niederlagen in Folge verabschiedet sich der FC Wil in die Winterpause. Beim Gastauftritt in Lausanne spielen die Ostschweizer mehr als eine Stunde in Überzahl, ohne daraus Kapital zu schlagen.

Trotz viel Kampf gab es am Ende keine Punkte für die Wiler. Bild: Gianluca Lombardi

Auch wenn die Wiler im ersten Durchgang viele gute Ansätze und einige ansehnlich Spielzüge zeigten, war es eine Halbzeit zum Vergessen. Die Gründe für diesen ernüchternden Eindruck waren vielseitig und in einer Gewissen Art und Weise auch frustrierend. Das Unheil nahm bereits früh seinen Lauf, als Stade-Lausanne-Ouchy ein erstes Mal gefährlich vor dem Tor auftauchte und sogleich in Führung ging.

Brighton Labeau genoss zu viele Freiheiten und bestrafte seinen Gegner so, wie er das für gewöhnlich in solchen Situationen tut. Die Wiler zeigten sich von diesem Gegentreffer nur mässig beeindruckt und spielten weiter munter nach vorne. Nach ein wenig mehr als 23 Minuten hatten schon alle in Schwarz-Weiss den Torjubel auf der Zunge und mussten diesen frustriert runterschlucken.

Silvio kam aus bester Position zum Kopfball, doch Justin Hammel im Tor der Heimmannschaft hexte den Ball heraus. Es war die letzte gute Aktion des Waadtländer Keepers, nur zwei Minuten später wurde er zum Duschen geschickt. Nach einer Notbremse an Sofian Bahloul zeigte ihm der Unparteiische völlig zurecht die rote Karte.

Acht Minuten später folgte dann der zweite Treffer in dieser Partie. Diesen schossen aber nicht die teils überlegenen Wiler, sondern erneut der FC Stade-Lausanne-Ouchy. Eine dicke Hypothek für die Wiler, eine angenehme Ausgangslage für die Hausherren. Dies vor allem deswegen, weil den Äbtestädtern vor der Pause kein Tor gelingen wollte.

Es fehlte wenig

Das Gezeigte nach dem Pausentee lässt sich kurz und schmerzlos mit «viel Aufwand, wenig Ertrag» zusammenfassen. Die Wiler rannten zwar an, fanden aber keine Mittel, um entscheidend in die Tiefe zu kommen und damit auch für Gefahr zu sorgen. So war es am Ende schwierig, das richtige Fazit aus dem Gezeigten zu ziehen.

Ohne Zweifel zeigten die Wiler einen engagierten Auftritt, der mindestens einen Punkt verdient hätte. Genau so muss man aber auch den Gastgebern zugutehalten, dass Sie die Führung in Überzahl geschickt verwaltet haben. Ein bisschen Zeitspiel hier, ein kleines Foul da – ohne dabei den Pfad der Fairness zu verlassen. Das ist eben auch eine Qualität, die es braucht, um schwierige Spiele für sich zu entscheiden.

Auch der Blick auf die Tabelle muss differenziert stattfinden. So stehen die Wiler zwar nur noch auf Platz acht, aber selbst der Barrageplatz, welcher nicht der Anspruch des FC Wil ist, ist nach wie vor in Reichweite. Platz vier ist nur drei Zähler entfernt und zeigt, wie eng es nach wie vor zu und her geht und wie gut die Wiler in der Summe gearbeitet haben.

Telegramm:

FC Stade-Lausanne-Ouchy – FC Wil 1900 2:1 (2:0)

Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne: 453 Zuschauer – Schiedsrichter: Turkes.

Tore: 6. Labeau 1:0, 33. Hadji 2:0, 61. Fazliu 2:1.

Stade-Lausanne-Ouchy: Hammel; Kadima, Hajuraluh, Pos; Asllani (46. Rüfli), Abdullah, Cueni (69. Chader), Qarri (27. Qarri); Bayard (69. Ajdini), Hadji (46. Laugeois); Labeau.

Wil: Keller; Dickenmann (68. Frei), Talabidi, Sauter (89. Miranda), Brahimi (68. Brahimi); Fazliu, Kamber, Reichmuth (82. Ndau); Bahloul (82. Rustemoski), Silvio, Lukembila.

Bemerkungen: Stade-Lausanne-Ouchy ohne Bamba (gesperrt), Oss, Routis (beide verletzt), Da Silva, Davland und Staffoni (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Izmirlioglu, Zumberi (beide gesperrt), Jones, Silvio (beide krank), Daniel, de Mol, Malinowski, Saho und Krunic (alle verletzt).

Verwarnungen: 18. Reichmuth, 39. Pos, 75. Steffen, 79. Sauter. – Platzverweise: 25. Hammel (Rot).