Wil unterliegt den Grasshoppers mit 0:1 Trotz einer ansprechenden Leistung können die Wiler keine Punkte aus dem Letzigrund entführen. Zum Pechvogel des Abends avancierte Philipp Muntwiler, der kurz vor Ende einen Elfmeter verschoss. Ungeachtet des Resultats dürfte der Auftritt für eine breite Brust sorgen.

Die Wiler hielten lange mit, mussten sich aber am Ende geschlagen geben. Foto: Gianluca Lombardi

Wer im Letzigrund einen verunsicherten FC Wil erwartete, dem man die vier Niederlagen in Folge ansieht, wurde zügig eines Besseren belehrt. Von der im Vorfeld klaren Rollenverteilung war über weite Strecken wenig zu sehen. Die Grasshoppers verzeichneten zwar ein Plus an Ballbesitz und Abschlüssen, ein richtiger Hochkaräter war da nicht dabei.

Bis zur ersten Wiler Chance dauerte es eine Viertelstunde. Der Abschluss von Maren Haile-Selassie, der Leihgabe vom GC-Rivalen FCZ, wurde noch zur Ecke abgelenkt. Es war eine Tormöglichkeit, die kein Zufall war, sondern clever erarbeitet wurde. Immer wieder störten die Wiler das Zürcher Aufbauspiel früh, standen hoch und lauerten auf Fehler.

Die dickste Chance im ersten Durchgang gehörte den Äbtestädtern und hätte durchaus für die Führung sorgen müssen. Philipp Muntwiler knallte seinen Abschluss aber an den rechten Torpfosten, so dass die Partie weiterhin 0:0 stand. Von GC kam in dieser Phase nicht mehr viel Produktives, so dass eine Wiler Pausenführung keineswegs gestohlen gewesen wäre.

Attraktive zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Rekordmeister bissiger und zielstrebiger. Der FC Wil hatte nun einige Minuten lang Mühe, um selbst auch wieder in die Partie zu finden. Doch mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Ostschweizer zurück und waren mit den Zürchern über weite Strecken auf Augenhöhe. Mehr Abschlüsse verzeichnete aber der Rekordmeister.

Doch die Wiler verkauften sich gut und teuer und setzten den Gastgebern immer wieder zu. Nach einer Stunde forderten die Ostschweizer vehement einen Foulelfmeter, wohl nicht ganz zu Unrecht. Eine Viertelstunde vor Schluss dann doch noch die Erlösung für GC. Léo Bonatini genoss im Strafraum zu viele Freiheiten und brachten seine Farben in Front.

Pechvogel des Abends

Die Antwort der Wiler folgte prompt und fiel energisch aus. Die Äbtestädter rannten an, kämpften und versuchten alles. In der 84. Minute konnte Captain Aleksandar Cvetkovic einen Abschluss nur mit der Hand auf der Torlinie klären und flog zurecht vom Platz. Für den fällige Handelfmeter übernahm Philipp Muntwiler die Verantwortung, doch er scheiterte mit seinem Versuch am starken GC Torhüter.



Trotz dieser Niederlage dürfen die Wiler viel positives aus diesem Spiel mitnehmen. Auch wenn im Abstiegskampf nur Punkte helfen, darf man von einer guten Leistung sprechen, die in den nächsten Spiele für Zähler sorgen dürfte.

Telegramm:

Grasshopper Club Zürich – FC Wil 1:0 (0:0)

Stadion Letzigrund, Zürich: keine Zuschauer – Schiedsrichter: Piccolo.

Tore: 75. Bonatini 1:0.

GCZ: Matic; Arigoni, Cvetkovic, Toti, Lenjani; Pusic (67. Da Silva), Ronan, Schmid, Gjorgev (86. Fehr); Bonatini (86. Ponde), Demhasaj (79. Santos).

Wil: Köhn; Dickenmann, Mätzler, Kronig, Schäppi; Muntwiler, Kamber (79. Krasniqi); Brahimi (59. Silvio), Zumberi (59. Fazliu), Haile-Selassie; Tushi.

Bemerkungen: GC ohne Buur, Kalem, Morandi, Nadjack (alle verletzt), Salvi, Acheffay, Keller, Mesonero und Ribeiro (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Ismaili, Izmirlioglu, Sauter (alle verletzt), Abubakar, Klein, Talabidi, Krunic, Sarcevic, Abazi und Jones (alle nicht im Aufgebot). – 31. Pfostenschuss Muntwiler, 85. Muntwiler verscheisst Handelfmeter.

Verwarnungen: 27. Kronig, 44. Brahimi, 44. Lenjani. – Platzverweis: 84. Cvetkovic.