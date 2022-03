Wil holt den Pflichtsieg gegen Kriens Der FC Wil gewinnt sein Heimspiel mit 3:1 und bleibt weiterhin im Rennen um einen der Mittelfeldplätze. Gegen den SC Kriens waren die Ostschweizer phasenweise deutlich überlegen.

Silvio war einer der Aktivposten, blieb aber auch gegen Kriens ohne Torerfolg. Bild: Gianluca Lombardi

Noch kann der SC Kriens den Klassenerhalt schaffen, aber wohl nur noch rechnerisch. In der Praxis scheint dieses Unterfange mehr als nur utopisch zu sein. So sind die Spiele gegen den SCK für alle Mannschaften zu Pflichtsiegen verkommen. Eine Ausgangslage, die durchaus tückisch ist und gefahren birgt. Wer die Zentralschweizer versucht auf die leichte Schulter zu nehmen, dürfte unangenehme 90 Minuten erleben.

Das Duell zwischen Wil und dem SC Kriens wurde dann aber relativ zügig seinen Vorzeichen gerecht. Zwar waren es die Zentralschweizer, die in der Startviertelstunde die beste Torchance hatten, das war es dann aber auch an Highlights für Gäste. Was der Tabellenletzte in der Folge zeigte, war schlichtweg mangelhaft und der Liga unwürdig.

Völlig überforderter Gegner

Man sah, wie der SCK sich seinem Schicksal wehrlos hingab. Die Wiler kombinierten sich durch die Luzerner Hintermannschaft wie es ihnen gerade gefiel. Es machte den Anschein, als ob es gar schon zu einfach war ein Tor zu erzielen. Ein Haken da, eine Flanke hier. Die Äbtestädter schienen gar nicht gewusst zu haben, welche der dutzenden Abschlussmöglichkeiten sie wahrnehmen sollten.

Schon fast sinnbildlich war dann die Art und Weise, mit welcher der FC Wil in Führung ging. Eine gut getretene Flanke von Sofian Bahloul flog an Freund und Feind vorbei und fand den Weg ins Tor des SC Kriens. Wie überlegen die Wiler waren, zeigte der Torjubel im Stadion. Dieser glich mehr einem erleichterten Seufzer als einem Urschrei.

Kurzzeitige Spannung

Der Pausentee schien den Gästen gut getan zu haben. Sie agierten nach dem Seitenwechsel deutlich konzentrierter und zielstrebiger, konnten aber nicht kaschieren, dass es den Kriensern an vielem fehlt. Weil die Wiler es aber weiterhin verpassten mit deutlich mehr Konsequenz zu agieren, hielten Sie ihren Gegner am Leben.

Als Josias Lukembila auf 2:0 erhöhte, war die Erleichterung gross. Doch als der SC Kriens auf 1:2 verkürzte, hatte wohl ein Grossteil des Wiler Anhangs Herzklopfen. Ein Zustand, der nicht lange anhielt, denn Valon Fazliu stellte den Zwei-Tore-Vorsprung sofort wieder her. Obwohl der Linienrichter Abseits anzeigte, entschied der Unparteiische zurecht auf Tor.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Wiler und am Ende auch eine bestandene mentale Prüfung. Die Äbtestädter haben die ungewohnte Favoritenrolle gemeistert und drei Punkte gesichert.

Telegramm:

FC Wil 1900 – SC Kriens 3:1 (1:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 550 Zuschauer – Schiedsrichter: Kanagasingam.

Tore: 45. Bahloul 1:0, 69. Lukembila 2:0, 84. Avdijaj 2:1, 85. Fazliu 3:1.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Sauter, Brahimi (76. Heule); Reichmuth, Muntwiler (61. Zumberi), Fazliu (89. Coric); Bahloul (89. Saho), Silvio, Toure (61. Lukembila).

Kriens: Brügger; Urtic, Isufi, Mistrafovic, Busset (74. Busset); Lang (74. Avdijaj), Selasi (41. Bürgisser), Yesilcayir (46. Goelzer), Balaruban (74. Kameraj); Aliu; Sessolo.

Bemerkungen: Wil ohne Frei (gesperrt), Malinowski, Ndau, Isamili (alle verletzt), Abubakar und Abazi (beide nicht im Aufgebot). Kriens ohne Alessandrini, Binous, Costa (alle verletzt), Djorkaeff, Bollati und Sukacev (alle nicht im Aufgebot). - 8. Lattenschuss Bahloul.

Verwarnung: 85. Urtic.