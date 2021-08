FUSSBALL Wil gegen Yverdon in der Pflicht: In der Challenge League spielen die beiden noch punktelosen Teams gegeneinander Die Partie der dritten Runde beginnt am Samstag, 7. August, um 18 Uhr im Wiler Stadion Bergholz.

Sechs Gegentore sind zu zu viel: Samir Ramizi bringt Winterthur gegen Wil 2:1 in Führung Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Der FC Wil wartete mit einem Fehlstart auf: zwei Spiele und null Punkte in der Challenge League. Am Samstag haben die Wiler im Heimspiel gegen Yverdon die Möglichkeit, erstmals zu reüssieren. Die Chancen stehen gut. Spielbeginn im Stadion Bergholz ist um 18 Uhr.

Der Aufsteiger aus Yverdon startete noch schlechter als Wil. Ebenfalls null Punkte, aber eine Tordifferenz von 1:6. Am Dienstag verloren die Waadtländer das Nachtragsspiel auswärts gegen Leader Thun 0:3.

Wil steht nach den beiden Niederlagen gegen Vaduz und Winterthur mit einem Torverhältnis von 3:6 zu Buche. Wils Trainer Alex Frei sagte nach dem 1:3 in Winterthur, dass er sich noch keine grossen Sorgen mache. Aber er überlege sich, wie sein Team das Angriffsspiel verbessern könne. Und auch die Verteidigung müsse stärker werden. Frei sagt:

«Sechs Gegentore in zwei Spielen sind zu viel.»

Wil und Yverdon trafen schon 33-mal aufeinander. Seit gut zehn Jahren aber nicht mehr. Die letzte Partie zwischen den beiden Mannschaften fand Ende Oktober 2010 statt. Wil gewann in Yverdon 2:0.

Als Fabian Schär noch für den FC Wil traf

Beide damaligen Torschützen spielten später in der Bundesliga. Das 1:0 verbuchte der heutige Nationalverteidiger Fabian Schär nach gut einer Stunde. Das 2:0 erzielte der Paraguayaner Dario Lezcano, der später via Luzern zu Ingolstadt in die stärkste deutsche Liga fand. Trainer der Wiler war in jener Epoche Axel Thoma.

Statistisch liegt Yverdon dem FC Wil. In 33 Partien gewannen die St.Galler 18-mal. Mit dem Heimvorteil sind die Ostschweizer gegen Yverdon am Samstag Favorit. In der vierten Runde steht für Wil die Auswärtspartie gegen Kriens auf dem Programm.