Wil: Das Siegerprojekt für die neue Forensikstation steht fest Bis 2023 soll auf dem Gelände der Psychiatrie Nord in Wil eine Forensikstation entstehen. Sie bietet Platz für 16 Häftlinge mit psychischen Erkrankungen – und füllt damit eine Lücke in der St.Galler Strafvollzugsinfrastruktur.

Die Westfassade des geplanten Neubaus auf dem Gelände der Psychiatrie Nord in Wil. Visualisierung: Kanton St.Gallen

(sk/ghi) Für psychisch kranke Personen in Haft fehlen im Kanton St.Gallen angemessene Plätze in psychiatrischen Kliniken. Deshalb soll auf dem Areal der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil eine Forensik-Station entstehen. Der nun abgeschlossene Architekturwettbewerb brachte das Projekt AILHA der Schmid Ziörjen Architekten aus Zürich als Sieger hervor, wie der Kanton St.Gallen am Montagmorgen mitteilt.

Der Kantonsrat genehmigte im Juni 2018 die Errichtung einer Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrie St.Gallen Nord. Das Baudepartement führte 2019 einen anonymen, einstufigen Architekturwettbewerb durch. Unter 70 eingegangenen Arbeiten zeichnete die Jury das Projekt AILHA der Schmid Ziörjen Architekten aus Zürich mit dem ersten Preis aus. Der Baubeginn für die Forensik-Station ist für Sommer 2021 vorgesehen, der Bezug im Jahr 2023.

16 Plätze geplant

Das Gebäude soll 16 Patienten- und drei Intensivbetten, Aufenthalts-, Therapie- und Beschäftigungsräume umfassen, schreibt der Kanton weiter. Die Forensik-Station ist für die Polizei und die Sanitätsdienste gut zugänglich und an die zentralen Klinikeinrichtungen angebunden. Ausserdem entsteht ein Innenhof mit Sichtschutz. Das Siegerprojekt überzeugte durch seine gelungene Raumstruktur. Laut Jury hat das Siegerprojekt die Aufgabe mit einem Raumprogramm über zwei Geschosse betrieblich sehr gut gelöst.

Heute fehlt im Kanton eine solche Einrichtung

Der Kanton ist gesetzlich dazu verpflichtet, geeignete Einrichtungen für den Straf- und Massnahmenvollzug sowie für den Vollzug der Untersuchungshaft zur Verfügung zu stellen. Heute fehlt im Kanton St.Gallen eine forensisch-psychiatrische Klinikstation für psychisch kranke Personen in Haft und im Massnahmenvollzug. Betroffene müssen ausserkantonal untergebracht oder, entgegen den fachlichen Anforderungen, in ein Gefängnis eingewiesen werden.

Ein Blick auf den Wohn- und Essraum der geplanten Forensikstation. Visualisierung: Kanton St.Gallen

Gefängnisse und weitere Einrichtungen des Massnahmenvollzugs sind weder von der baulichen noch der personellen Ausstattung her für psychisch kranke Personen in Haft geeignet. Ausserdem können sie den Betroffenen die notwendige fachkompetente Behandlung nicht anbieten.

Nachtragskredit nötig

Der Kantonsrat genehmigte 2018 12,9 Millionen Franken für die Forensik-Station. Nach damaligen Berechnungen entstünde für den Kanton nach Abzug des Bundesbeitrags von 3,8 Millionen Franken ein Kreditbedarf von 9,1 Millionen Franken. Bei der Ausarbeitung des Wettbewerbsprogramm hat sich gezeigt, dass das Betriebskonzept im Sicherheitsbereich angepasst werden muss.

Die daraus resultierenden Mehrkosten werden mit der Konkretisierung des Siegerprojektes ausgearbeitet. Bei den zusätzlichen Kosten handelt es sich voraussichtlich um einen tiefen einstelligen Millionenbetrag. Der Kantonsrat soll 2020/2021 über den Nachtragskredit entscheiden.

Projekte werden in der St.Galler Hauptpost ausgestellt

Die Projekte des Architekturwettbewerbs sind vom 11. bis 21. Dezember 2019 in der Hauptpost in St.Gallen im 3. Stock ausgestellt (Eingang Gutenbergstrasse). Wochentags ist die Ausstellung von 16 bis 19 Uhr zugänglich. An beiden Samstagen ist der Raum von 10 bis 16 Uhr geöffnet.