Trotz dreifacher Führung: Wil verliert gegen Aarau In einem turbulenten Spiel, unter nahezu irregulären Bedingungen, verliert der FC Wil mit 3:4 gegen den Leader. Schiedsrichter Alain Bieri verblüffte dabei mehrfach mit seltsamen Entscheidungen, beginnend mit einem erzwungenen Anpfiff.

Philipp Muntwiler (li.) im Zweikampf mit Randy Schneider (re.) Bild: Gianluca Lombardi

Noch vor Spielbeginn gab es im Wiler Bergholz ein Comeback zu bestaunen. Frau Holle lief zur Höchstform auf und zwang die Verantwortlichen den Spielbeginn um 25 Minuten nach hinten zu verschieben. Was nach einem schlechten Aprilscherz klingt war die frostige Realität. Nur wenige Tage zur spielte die U20 Nationalmannschaft noch bei sommerlichen Temperaturen am gleichen Ort.

Auf dem Spielfeld ging es sofort turbulent zur Sache. Keine zwei Minuten waren gespielt, da jubelten die Wiler bereits das erste Mal - Sofian Bahloul traf per Kopf. Die Aarauer brauchten rund eine Viertelstunde im ins Spiel zu finden. Taten dies dann aber effizient und glichen in der Person von Shqelkim Vladi die Partie wieder aus.

Um eine Antwort sind die Wiler in dieser Saison selten verlegen. So auch heute Abend, denn nur zwei Minuten später lagen die Hausherren wieder in Front. Valon Fazliu durfte sich feiern lassen. Ein unglücklicher Elfmeter brachte den FC Aarau erneut zurück. Donat Rrudhani traf vom Punkt aus für die Gäste. Doch noch vor der Pause lag der FC Wil erneut in Führung. Yannick Toure wurde herrlich frei gespielt und traf zum 3:2.

Da war im Wiler Südquartier einiges los. So dürften aber die Spielbedingungen für reichlich Diskussionen sorgen. Den Hausherren dürfte dies aber bis hierhin herzlich egal gewesen sein.

Aarauer Wende

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus dem Aargau deutlich die Überhand. Dass der erneute Ausgleich durch Rrudhani folgte, war schon fast die logische Konsequenz. Der Aarauer Doppeltorschütze war nun nicht mehr zu stoppen. Mit seinem dritten persönlichen Treffer brachte er seine Farben erstmals an diesem Abend in Front.

Die Wiler bekundeten nun richtig Mühe im Spielaufbau. Torchancen blieben fortan eine Seltenheit. Der FC Aarau war dem fünften Treffer deutlich näher. Am Ende war es ein verdienter Erfolg des FC Aarau, aber unter Umständen die fragwürdiger nicht sein könnten.

Schiedsrichter Alain Bieri fehlte der Mut, um die Partie abzusagen. Stattdessen zeigte er sinnbildlich, dass TV-Übertragungen wichtiger sind als ein fairerer Wettbewerb und die Gesundheit der Spieler. Willkommen im modernen Fussball. Gepaart mit einigen fragwürdigen Entscheidungen wärend und nach dem Spiel, trübte dies den Eindruck eines eigentlich großartigen Fussballspiels.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Aarau 3:4 (3:2)

Sportpark Bergholz, Wil: 710 Zuschauer – Schiedsrichter: Bieri.

Tore: 2. Bahloul 1:0, 16. Vladi 1:1, 18. Fazliu 2:1, 28. Rrudhani (Foulelfmeter) 2:2, 44. Toure 3:2, 58. Rrudhani 3:3, 69. Rrudhani 3:4.

Wil: Keller; Dickenmann (84. Frei), Talabidi (54. Zali), Sauter, Brahimi (84. Heule); Zumberi (84. Ndau), Muntwiler, Fazliu; Bahlou, Silvio (15. Lukembila), Toure.

Aarau: Enzler; Thiesson, Cvetkovic, Kronig; Giger, Bunjaku, Conus, Rrudhani (93. Avdyli); Schneider; Vladi (67. Gashi), Balaj (78. Almeida).

Bemerkungen: Wil ohne Reichmuth (krank), Bega, Abubakar, Ismaili, Malinowski (alle verletzt) und Tonbul (nicht im Aufgebot). Aarau ohne Bergsma, Nije (beide gesperrt), Thaler, Spadanuda (beide verletzt) und Caserta (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 23. Talabidi, 36. Muntwiler, 54. Brahimi, 71. Zali