Wicki bodigt König Sempach zum Auftakt Das Innerschweizerische Schwingfest in Ruswil beginnt für die einheimischen Favoriten wunschgemäss. Claudio Zanini

Joel Wicki startet mit einem Sieg in den Tag. (Bild: Rolf Eicher/Freshfocus (Herisau, 24. Juni 2018)



Joel Wicki unterstreicht seine Ambitionen auf den Festsieg am Innerschweizerischen Schwingfest in Ruswil. Der 21-jährige Entlebucher gewann im ersten Gang gegen Matthias Sempach, den Schwingerkönig von 2013. Wicki ging die schwierige Aufgabe gegen Sempach umsichtig an und bezwang ihn nach gut einer Minute am Boden.

Ebenfalls siegreich startete mit Christian Stucki ein anderer Mitfavorit. Er besiegte den Urner Andi Imhof mit mustergültigem Kurz und kassierte die Maximalnote. Stucki war bereits im letzten Jahr am Innerschweizer Verbandsfest in Alpnach dabei und wurde Zweiter.

Insgesamt traten die Innerschweizer im ersten Gang entschlossen auf und entschieden einige Spitzengänge für sich. Siege gab es für Christian Schuler (gegen Patrick Räbmatter), Andreas Ulrich (gegen Roger Erb), Benji von Ah (gegen Domenic Schneider), Reto Nötzli (gegen Bruno Gisler) oder Marcel Bieri (gegen Johann Borcard). Sven Schurtenberger und Florian Gnägi trennten sich mit einem Unentschieden.