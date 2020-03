FC-Gossau-Trainer Patrick Winkler über die Verschiebungen: «Wenigstens werden alle gleich behandelt» Im Fussball der Promotion League und der 1. Liga sind erneut alle Spiele verschoben. Damit soll eine Wettbewerbsverzerrung verhindert werden.

Patrick Winkler befindet sich mit seinem Team Gossau im Abstiegskampf: «Wir wären auf den Punkt bereit gewesen.» Urs Bucher

In der Promotion League und in der 1. Liga verzögert sich der Auftakt in die zweite Saisonhälfte weiter. Zum zweiten Mal in Folge wurde eine Runde verschoben. Patrick Winkler, Trainer des 1.-Liga-Teams des FC Gossau, lobt die konsequente Haltung: «Die Lösung ist einheitlich. Wenigstens werden alle gleich behandelt.»

Da in der Schweiz alle Anlässe, die von mehr als 150 Personen besucht werden, von den kantonalen Behörden genehmigt werden müssen, sei nicht gewährleistet, dass überall gleich entschieden werde, begründet das Erstliga-Komitee die Absage. Damit aber sei «kein fairer Wettbewerb für alle garantiert». Und weiter: «Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung durch eine ungleiche Anzahl Spiele und dadurch eine unterschiedliche Belastung der Vereine durch Nachtragsspiele unter der Woche.»

Winkler ist weniger flexibel als ein Trainer von Profis

Betroffen sind aus der Region der Promotion-League-Club Brühl sowie der FC Gossau und der FC St.Gallen II aus der 1. Liga. «Dabei wären wir auf den Punkt bereit gewesen», sagt Winkler, dessen Team sich im Abstiegskampf befindet. «Nun wurden unsere Pläne über den Haufen geworfen.» Dabei ist Winkler bei der Planung weniger flexibel als ein Coach einer Profimannschaft:

«Wir haben die Spieler nicht sieben Tage in der Woche zur Verfügung.»

Trotzdem reagierten die Clubs schnell und setzten auf Freitag Testspiele an. Stand heute dürften Brühl, Gossau und St.Gallen II die Meisterschaft am 14./15. März wieder aufnehmen.

Das Spiel in Amriswil war bewilligt, doch der Start ist verschoben

Was wegen der unterschiedlichen Bewilligungshandhabung der Kantone passieren kann, mussten die NLA-Volleyballer von Amriswil erfahren. Die Thurgauer hatten die Genehmigung des Kantons schon im Sack: Das Halbfinal-Startspiel gegen Lausanne hätte mit maximal 1000 Zuschauern durchgeführt werden können. Doch der Kanton Solothurn machte nicht mit, Schönenwerd hätte die Serie gegen Luzern ohne Zuschauer eröffnen müssen. Nun wird der Start auf den 17. März verschoben und die Serie verkürzt. Richtig glücklich sind sie in Amriswil nicht. Denn der Qualifikationssieger muss seine beiden Heimspiele nun unter der Woche austragen.